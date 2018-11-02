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Dia de Finados

Manhã de muita movimentação nos cemitérios da Grande Vitória

Emocionados, os visitantes choravam e rezavam pelos amigos e parentes que já se foram.

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 12:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 nov 2018 às 12:38
Movimentação do cemitério de Santo Antônio ficou lotada na manhã do feriado de Finados Crédito: Caíque Verli
Muita gente reservou a manhã do feriado de Finados para visitar os cemitérios da Grande Vitória e demonstrar que a saudade é o amor que insiste em ficar. A movimentação foi intensa nos cemitérios da região. Emocionados, os visitantes choravam e rezavam pelos amigos e parentes que já se foram.
Manhã de muita movimentação nos cemitérios da Grande Vitória
Só no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, a expectativa era de que cerca de 30 mil pessoas passem pelo local ao longo do dia para homenagear os entes queridos. Nos dois cemitérios públicos de Vitória, eram esperadas 20 mil visitantes.
Em Santo Antônio, a aposentada Elcidina Cabral, de 83 anos, cumpre a tradição de fazer uma oração nos túmulos dos pais. "É importante. Todo ano eu venho, assisto à Missa, rezo. É muito importante para mim. Peço forças para mim, para a minha família e rezo pelos falecidos", conta.
Para a Graziele Siqueira, auxiliar de serviços gerais, Finados é um dia de muita emoção.
"É um dia de lembranças, um pouco de tristeza porque a gente perde as pessoas que mais gosta. E é um momento que a gente pode estar com ele", comenta.
As Prefeituras da Grande Vitória fizeram mutirões de limpeza nos cemitérios para melhorar o estado de conservação, que, muitas vezes, deixa a desejar. Em Cariacica, após a denúncia de que corpos eram enterrados do lado de fora do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Nova Rosa da Penha, a Prefeitura construiu um muro para proteger o terreno, às margens da Rodovia do Contorno. Para alívio de quem espera um local mais digno para guardar os corpos dos parentes, como a aposentada Eni Maria, de 67 anos, que tem os pais enterrados no cemitério. "Naquele espaço aberto, às vezes a gente passava e tinha até animal morto ali. Agora, está ótimo. Achei excelente o trabalho", disse.
Nos cemitérios, fieis lotaram as capelas, onde acontecem missas durante todo o dia. Grupos evangélicos também montaram tendas nesses pontos para oferecer um auxílio espiritual para os visitantes.

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