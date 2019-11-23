Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MANCHA DE ÓLEO

Manchas de óleo: depois do ES, manchas chegam ao Rio de Janeiro

Balanço realizado pelo Ibama mostra que o óleo já atingiu 724 localidades em 120 municípios de dez estados brasileiros, entre os quais o Espírito Santo

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 14:22

Publicado em 

23 nov 2019 às 14:22
Fragmentos de óleo foram encontrados na praia de Grussaí, no litoral do Rio de Janeiro. Crédito: Crédito: Divulgação/Prefeitura de São João da Barra
Fragmentos de óleo foram encontrados, pela primeira vez, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Uma pequena porção --cerca de 300 gramas--, de óleo foi recolhida na praia de Grussaí, na cidade de São João da Barra, nesta sexta-feira (22).
Manchas de óleo chegam pela primeira vez ao litoral do Rio de Janeiro
Segundo a força-tarefa formada por Marinha, Ibama e Agência Nacional de Petróleo (ANP), as manchas de óleo que atingiram a praia de Grussaí passaram por análise do Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira.
>Oitocentos quilos de fragmentos de óleo recolhidos do litoral capixaba
"[O material] é compatível com o óleo encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo", concluiu o instituto.
A Marinha informou, por meio de nota, que uma equipe de militares está no local para monitorar e limpar a praia. Servidores do Ibama também estão a caminho.
Balanço realizado pelo Ibama nesta sexta mostra que o óleo já atingiu 724 localidades em 120 municípios de dez estados brasileiros, entre os quais o Espírito Santo;
>Óleo das praias causa queimaduras e até problemas respiratórios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados