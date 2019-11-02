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Óleo no mar

Mancha de óleo no mar: saiba como é o plano de ação do Norte do ES

Os municípios de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares orientam servidores e voluntários para ajudar a combater as manchas de óleo, caso elas cheguem às praias do ES

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 12:28

Publicado em 

02 nov 2019 às 12:28
Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano Crédito: Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil
As manchas de óleo que atingiram praias do Nordeste do país estão cada vez mais próximas do Estado. Com a chegada da substância a Porto Seguro, no Litoral Sul da Bahia, prefeituras de municípios da Região Norte do Espírito Santo se mobilizam para a possível chegada do óleo às praias capixabas. Em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares, comitês de crise fazem reuniões e preparam servidores e voluntários para fazer a retirada da substância, caso ela chegue ao mar na região.
Entrevista - Gabriela Martis - Andre Teobadi - 02-11-19.mp3
A previsão é que as manchas cheguem primeiro à praia de Itaúnas, em Conceição da Barra. Por conta disso, uma reunião de esclarecimentos e capacitação sobre os procedimentos no manejo do óleo foi realizada no Parque Estadual de Itaúnas, na manhã desta sexta-feira (1º). Em entrevista à rádio CBN Vitória neste sábado (02) o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, deu detalhes desse planejamento.

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