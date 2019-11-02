Mancha de óleo no mar: saiba como é o plano de ação do Norte do ES

As manchas de óleo que atingiram praias do Nordeste do país estão cada vez mais próximas do Estado. Com a chegada da substância a Porto Seguro, no Litoral Sul da Bahia, prefeituras de municípios da Região Norte do Espírito Santo se mobilizam para a possível chegada do óleo às praias capixabas. Em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares, comitês de crise fazem reuniões e preparam servidores e voluntários para fazer a retirada da substância, caso ela chegue ao mar na região.
Entrevista - Gabriela Martis - Andre Teobadi - 02-11-19.mp3
A previsão é que as manchas cheguem primeiro à praia de Itaúnas, em Conceição da Barra. Por conta disso, uma reunião de esclarecimentos e capacitação sobre os procedimentos no manejo do óleo foi realizada no Parque Estadual de Itaúnas, na manhã desta sexta-feira (1º). Em entrevista à rádio CBN Vitória neste sábado (02) o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, deu detalhes desse planejamento.