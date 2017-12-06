Manato considera justa a anistia de policiais militares capixabas

Manato espera que a anistia aos PMs do Espírito Santo seja aprovada definitivamente em 2018 Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O projeto de lei que pede a anistia dos militares que participaram do movimento grevista no Espírito Santo em fevereiro deste ano foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos deputados, em Brasília. A decisão deve ser apreciada pelo plenário na volta do recesso, em fevereiro de 2018.

De acordo com o deputado federal Carlos Manato (SDD), que defende a anistia dos militares do Estado, o projeto quer equivalência com outros casos de anistia já aplicados no país. “O Congresso já aprovou a anistia para 22 estados, por que não o Espírito Santo? Não estou entrando no mérito da greve, nem dizendo se eles têm ou não direito a salários. Eu me posiciono na seguinte questão: 22 estados tiveram anistia depois de greve. Por que o Espírito Santo não vai ter?”.

O projeto concede anistia a movimentos reivindicatórios ocorridos entre 1º de janeiro de 2011 até 28 de fevereiro deste ano. De acordo com o deputado, se aprovada, a anistia beneficiará cerca de 700 militares, incluindo os que foram expulsos nos últimos meses.

Em fevereiro, durante a greve da PM, 219 pessoas foram assassinadas, porém, na visão do deputado Manato, os crimes não foram provocados pela falta de policiamento. “Num levantamento feito por alto, 90% são bandidos. Eles mesmos que se mataram. O cidadão comum foi mínimo, dentro do padrão, o que morreu mais foi bandido mesmo”, contou.

Se aprovado na Câmara, o projeto segue para o Senado. Lá ele deve passar também pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Segurança Pública e de Constituição e Justiça ante de seguir para votação.

Entidades

O major Rogério Fernandes Lima é o representante dos oficiais militares do Estado Crédito: Divulgação/Assomes

O presidente da Associação dos Militares do Espírito Santo (Assomes), tenente-coronel Rogério Fernandes de Lima, destacou que a anistia garante igualdade aos militares do Espírito Santo. “Se ela realmente for aprovada, não será nada diferente do que já foi feito para outras corporações. Seria dado um tratamento diferente aqui se não fosse dada a anistia porque isso já foi feito no país”, disse.

O presidente da Associação de Cabos e Soldados ACS, Sargento Renato Martins, destacou que o avanço do projeto de anistia para os militares capixabas é uma forma de justiça. “A anistia já aconteceu em vários estados do país. Estender aos militares do Espírito Santo o mesmo tratamento é uma medida de justiça”, ponderou.