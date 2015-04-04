Malhação de Judas: dia de reclamar da presidente Dilma em protestos nas cidades de Vila Velha e Vitória

Pela primeira vez o comerciante, que há cinco anos organiza a malhação de Judas no bairro, queimou uma boneca. Com uma peruca loira, com roupas sóbrias e sentada em uma cadeira, a personagem "sogra" talvez não lembrasse quem deveria. Mas, detalhes faziam com que os frequentadores da orla da Praia da Costa identificassem a crítica: ela portava uma faixa amarela que fazia uma alusão a faixa presidencial. Já o quadro posicionado ao lado da boneca continham os dizeres: "A Judas da minha sogra pede para ter paciência e calma que o Brasil vai melhorar". Uma sátira ao pronunciamento da presidente Dilma, feito no Dia das Mulheres, que ocasionou o episódio conhecido como "panelaço".Vanoel explica a dinâmica da brincadeira. "A nossa presidente falou que era para ter calma e paciência que nosso Brasil vai melhorar. Em relação a isso, ao invés de colocá-la em um poste, colocamos ela sentada em uma cadeira, tomando uma cervejinha. Já que é calma e paciência, a forca dela está amarrada em uma corda bem longa e um coqueiro pequeno. Se é pra ter paciência, vamos ter que esperar o coqueiro crescer para ela se enforcar", afirmou.O comerciante explica que é uma alusão à demora para solucionar os problemas. "Queríamos que fosse uma coisa rápida e nem tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, não deve se pedir paciência. Os clientes aqui mesmo falam que não tem paciência mais para aguentar tanta corrupção e desonestidade", explicou.Quem passava pelo calçadão aprovou a malhação da presidente na figura da sogra do Vanoel, como é o caso da psicóloga Lucia Lopes, 58 anos. "Achei ótimo. O Brasil precisa de pessoas que ajudem a reflexão, a conscientização. O Vanoel sempre consegue trazer de forma engraçada temas que precisamos prestar bastante atenção e refletir bastante", afirmou.Em Vitória, na Praia do Suá, a malhação de Judas é realizada há mais de 60 anos, e neste ano os moradores também decidiram criticar a presidente Dilma Rousseff, a Petrobras, empresa envolvida em denúncias de superfaturamento e propinas. A malhação aconteceu na rua Almirante Tamandaré, onde os bonecos foram arrastados e queimados pelos moradores. Cerca de 150 pessoas participaram do ato.