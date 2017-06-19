O deputado estadual Sérgio Majeski avalia deixar o PSDB após a executiva nacional do partido decidir permanecer na base do governo Michel Temer.

Your browser does not support the audio element. Majeski avalia deixar PSDB após sigla continuar na base de Temer

Após a delação da JBS, que transformou o presidente da República em investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa, o comando nacional do PSDB se reuniu na semana passada, mas optou por continuar ao lado de Temer, colocando o apoio às reformas Trabalhista e Previdenciária como argumento.

Para Majeski, a escolha beira "à esquizofrenia" já que o partido também foi o responsável pela ação que pedia a cassação da chapa Dilma- Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de o PSDB manter a aliança, o partido recorreu da decisão que inocentou a chapa. Majeski diz que a permanência do partido no governo o coloca em uma situação constrangedora.

"Isso sai do paradoxal e vai para a área da esquizofrenia partidária: fazer parte de um governo que eu estou recorrendo para cassar. Fico em uma posição extremamente constrangedora. Como eu vou falar, discursar a respeito de moralização com o meu partido fazendo parte de um governo capenga como esse do Temer?", comentou.

O deputado já recebeu convites de outros partidos. Na semana passada, a Rede Sustentabilidade ofereceu uma candidatura ao Senado em 2018. Majeski comentou que se sentiu atraído pela ideia de disputar uma cadeira de Senador.

"É uma conversa preliminar, mas fico honrado. A ideia do senado é uma ideia que me atrai, mas eu tenho muitos pés no chão. Vamos continuar conversando sobre isso, mas sem uma decisão tomada", completou.

Segundo o porta-voz da Rede no Espírito Santo, Gustavo de Biase, o convite feito ao deputado para integrar o quadro do partido faz parte do projeto da sigla para as eleições de 2018, com as possíveis candidaturas do prefeito da Serra Audifax Barcelos ao governo do Estado e de Majeski para uma das vagas do senado em disputa no ano que vem.

Gustavo de Biase, Sérgio Majeski e André Toscano: deputado foi convidado a integrar quadro da Rede Crédito: Divulgação

"Nacionalmente nós temos a Marina Silva e uma missão aqui no Estado. Temos conversado muito com o prefeito Audifax que tem se colocado à disposição para disputar o governo e agora com o deputado que também representa esse anseio por mudança de verdade na política", disse.