Produtos hospitalares apreendidos na nova fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Caíque Verli | CBN

O ortopedista Nilo Lemos Neto foi preso na madrugada desta segunda-feira em uma nova fase da operação Lama Cirúrgica, que investiga o reuso de material cirúrgico em hospitais privados do Espírito Santo. Ele é acusado de reutilizar objetos que deveriam ser descartados em cirurgias ortopédicas.

Your browser does not support the audio element. Mais um ortopedista é preso por reutilizar material cirúrgico no ES

Nilo é o terceiro médico preso na operação. Em fevereiro, os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior foram parar na cadeia. Rodrigo é apontado como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que segundo as investigações revendia o material.

Hospitais e planos de saúde, que compravam os equipamentos reutilizados, são tratados até então como vítimas do esquema criminoso. Já Marcos teria recebido altos valores para realizar as cirurgias com o material reutilizado de forma irregular.

Nilo foi preso em sua residência, na Praia do Canto, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública André Garcia afirmou que as investigações apontam que o ortopedista recebia uma comissão para fazer as cirurgias com os materiais reaproveitados.

"Utilizava na cirurgia materiais reprocessados, ou seja, de uso único, que deveriam ser descartados, mas foram usados novamente em procedimentos de cirurgia ortopédica. Uma prática absurda, uma prática criminosa contra a saúde da população", disse Garcia.

O médico ainda é acusado de usar etiquetas falsas em materiais que não eram utilizados para enganar os planos de saúde. O Núcleo de Repressão à Crimes Organizados e à Corrupção (Nuroc) deflagrou a quinta e a sexta fase da Lama Cirúrgica. Paralela à prisão do médico, policiais ainda cumpriram um mandado de busca e apreensão, descobrindo a existência de uma sala oculta utilizada pela Golden para guardar materiais cirúrgicos clonados de instrumentos estrangeiros, comprados pela internet por um valor até 90% menor do preço original. A sala fica localizada no mesmo andar da sede da Golden, em um edifício na Serra.

Um perfurador, de procedência estrangeira, provavelmente da China, usado em cirurgias de ombro, também teria sido importado irregularmente por um dos sócios da empresa.

"É um perfurador comprado, adquirido pela internet, usado em cirurgias ortopédicas. Uma compra irregular proibida por lei de um produto que deveria passar por todas as cautelas. Inclusive pela alfândega, que não passou", explicou o secretário

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, pacientes que fizeram cirurgias com os médicos presos já procuraram a Polícia para informar que tiveram problemas decorrentes dos procedimentos, inclusive perda de movimento de membros. A Polícia, entretanto, diz que ainda não é possível comprovar que os danos foram causados pela reutilização dos materiais.

Os empresários Marcos Roberto Khroling Stein e Gustavo Deriz Chagas, donos da Golden presos na primeira fase da Operação Lama Cirúrgica, foram libertados na noite da última quinta-feira (22). Em sua decisão, a juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da Quarta Vara Criminal da Serra, relata que a prisão preventiva, ocorrida em 16 de janeiro deste ano, estava sendo revogada porque os investigados colaboraram com a investigação.

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