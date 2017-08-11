Mais um ônibus é incendiado por bandidos em Cariacica

Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado na manhã desta sexta-feira (11) no bairro Nova Brasília, em Cariacica. O caso aconteceu pouco depois das 7 horas e é o segundo em dois dias. O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas, que foram apagadas pelos Bombeiros. O primeiro aconteceu na localidade de Cangaíba, zona rural do município. A distância entre os dois bairros é de sete quilômetros. Os crimes ocorreram em um intervalo de 24 horas.

Segundo relatos de moradores e dos rodoviários, três pessoas estavam em um veículo Fiat Uno prata. O ônibus estava estacionado no ponto final. Os criminosos mandaram o cobrador e o motorista se retirassem do ônibus, pois colocariam fogo no automóvel e justificaram dizendo que “está tendo muita pressão no presídio de cima”. O relato é, inclusive, alvo de investigação.

A ação foi rápida, de acordo com diretor do Sindicato dos Rodoviários, João Luiz Alves, que esteve no local. “Ele estava parado, aguardando para sair, quando chegaram três indivíduos. Um ficou na porta dianteira e outros dois entraram pela porta do meio. Todos eles armados. Pediram para os rodoviários que abaixassem a cabeça. O motorista entregou o celular para o bandido, mas ele disse que só queria incendiar o ônibus”, afirma.

Fiações elétricas também foram danificadas. Moradores disseram que, na fuga, os criminosos perderam o controle do Fiat Uno e quase bateram em uma padaria. O comerciante Dalton Barbosa, de 54 anos, saia de casa para trabalhar, quando viu o ônibus em chamas em frente a loja dele. “Quando foi 7h20 eu saí. Eu moro em frente. Quando fui no portão, o ônibus estava pegando fogo. Você não tem segurança, o ‘cara’ vem e bota fogo no ônibus e poderia ser em qualquer lugar. Graças a Deus o prejuízo foi só da frente da loja”, lamenta.

Na quinta-feira (10) um ônibus do Transcol também foi incendiado, na localizada de Cangaíba, zona rural de Cariacica. Os relatos também dão conta de um veículo com as mesmas características. Na ocasião eles disseram que incendiaram o ônibus porque um comparsa havia sido preso e que iriam praticar as ações em outros bairros.

O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários-ES) pediu que fossem suspensas as atividades da linha 705, que teve o veículo incendiado. Esta linha faz o trajeto entre o Terminal de Itacibá e Nova Brasília. A situação continuou assim até o início da tarde. Em outros bairros do município, rodoviários orientaram que os motoristas não ficassem parados nos pontos finais.