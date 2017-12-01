Mais um dia de medo e terror na Leitão da Silva, em Vitória

Viatura da PM faz patrulhamento na Leitão da Silva após tarde de terror na região Crédito: Caíque Verli

Mais uma vez, os comerciantes e moradores da região da Leitão da Silva foram reféns da insegurança. No final da manhã desta sexta-feira, menos de 24 horas após o segundo toque de recolher em pouco mais de um mês, bandidos tentaram colocar fogo em três carros.

Tiros foram disparados, obrigando os lojistas a fechar as portas de novo. Com medo, muitas testemunhas optaram por não falar com a imprensa. Depois da tarde de terror da quinta-feira, com confronto entre traficantes e policiais, moradores do bairro São Benedito estão sem transporte coletivo no bairro.

Por conta da violência, as linhas que atendem a região deixaram de circular no alto do morro e os moradores tiveram que descer até a avenida Leitão da Silva para pegar o coletivo e seguir para o trabalho.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Trânsito informou que as linhas 031 e 031A não estão circulando na parte alta do bairro São Benedito por orientação da Polícia Militar. Ainda não há previsão de quando o serviço será normalizado.

A confusão desses dois dias começou quando a PM foi ao morro na quinta-feira e foi recebida a tiros. Ao revidar os disparos, atingiu um jovem de 17 anos que morreu. A Polícia alega que o rapaz estava armado e com drogas. Já a família e amigos dele negam essas informações.

Uma tia do rapaz, identificada como Shirley, voltou a criticar a Polícia."Ali não mora só rato não. Ali mora trabalhador. Não houve troca de tiros porque o menino tomou um tiro na cabeça pelas costas. Eu vi", afirmou