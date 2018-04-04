Pelo segundo dia consecutivo, mais de 15 mil moradores dos bairros Presidente Médici e Porto Novo tiveram sua rotina alterada pela violência em Cariacica, na Grande Vitória. Creches, colégios e parte do comércio estão fechados desde segunda-feira, quando um confronto entre PMs e traficantes deixou dois mortos.
Mais um dia com escolas e comércio fechados em bairros de Cariacica
Por medo, motoristas de ônibus não circularam dentro dos bairros no horário de pico, entre 6h e 8h. Para usar o transporte coletivo, passageiros que moram nos bairros precisavam andar mais de 30 minutos. Os coletivos só voltaram a circular mais tarde, alguns deles sob escolta de viaturas da PM
Teve quem passasse muito tempo no ponto de ônibus, sem saber que os coletivos não estavam circulando. Foi o caso da copeira hospitalar Cirlene de Lima Machado, que passou mais de hora com a neta de 1 mês na fila, que estava com febre.
"Cansa, ficar aqui em pé, não tem nem lugar de sentar nesse ponto de ônibus aqui. É um desrespeito. Não estão nem aí para a comunidade. Poxa, até agora não passar nenhum ônibus. A gente fica revoltada. Claro que fica", desabafou.
Sem ônibus, professores não conseguiram chegar no trabalho e as aulas foram canceladas mais uma vez nas comunidades. Pais deram de cara com os portões fechados. Um morador do bairro, que não quis se identificar, mas é pai de um aluno de 10 anos, disse que não sabe quando as aulas vão voltar.
"Não tem previsão para amanhã, mas não está tendo é por causa dos ônibus mesmo. Não tem jeito não, é assim mesmo. Quem mora em comunidade sabe, já está acostumado", comentou.
Policiais reforçam a segurança do bairro, mas mesmo assim muitos comerciantes ainda se sentem inseguros para trabalhar. Nesta quarta-feira (4), a PM divulgou as fotos de três suspeitos de participarem do confronto com a polícia na região.São eles: Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, vulgo Duduzinho ou Dudu; Lucas Siqueira Barbosa, vulgo Rato, e Rafael Amaral da Silva, vulgo Peruquinha. Todos com mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado.