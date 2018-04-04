Pelo segundo dia consecutivo, mais de 15 mil moradores dos bairros Presidente Médici e Porto Novo tiveram sua rotina alterada pela violência em Cariacica, na Grande Vitória. Creches, colégios e parte do comércio estão fechados desde segunda-feira, quando um confronto entre PMs e traficantes deixou dois mortos.

Your browser does not support the audio element. Mais um dia com escolas e comércio fechados em bairros de Cariacica

Por medo, motoristas de ônibus não circularam dentro dos bairros no horário de pico, entre 6h e 8h. Para usar o transporte coletivo, passageiros que moram nos bairros precisavam andar mais de 30 minutos. Os coletivos só voltaram a circular mais tarde, alguns deles sob escolta de viaturas da PM

Escola não funcionou na terça-feira em Porto Novo e continuou fechada nesta quarta Crédito: Caíque Verli

Teve quem passasse muito tempo no ponto de ônibus, sem saber que os coletivos não estavam circulando. Foi o caso da copeira hospitalar Cirlene de Lima Machado, que passou mais de hora com a neta de 1 mês na fila, que estava com febre.

"Cansa, ficar aqui em pé, não tem nem lugar de sentar nesse ponto de ônibus aqui. É um desrespeito. Não estão nem aí para a comunidade. Poxa, até agora não passar nenhum ônibus. A gente fica revoltada. Claro que fica", desabafou.

Sem ônibus, professores não conseguiram chegar no trabalho e as aulas foram canceladas mais uma vez nas comunidades. Pais deram de cara com os portões fechados. Um morador do bairro, que não quis se identificar, mas é pai de um aluno de 10 anos, disse que não sabe quando as aulas vão voltar.

"Não tem previsão para amanhã, mas não está tendo é por causa dos ônibus mesmo. Não tem jeito não, é assim mesmo. Quem mora em comunidade sabe, já está acostumado", comentou.