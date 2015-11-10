Mais um caso de infecção pelo vírus Zika foi confirmado no Estado. A informação foi divulgada à reportagem nesta terça-feira (10) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O local de registro da doença, entretanto, não foi informado. Na semana passada, dois casos foram confirmados em Vitória, em uma idosa no bairro Maria Ortiz e em um adolescente que reside em Jesus de Nazareth. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da Dengue e da Febre Chikungunya.

A confirmação de todos esses casos se deu após a realização de exames laboratoriais. Trata-se de uma técnica chamada de PCR, que pesquisa diretamente no sangue do paciente a presença de material genético do vírus, segundo a médica sanitarista Clemilda Marques.

Your browser does not support the audio element. Mais um caso de Zika Vírus confirmado no Espírito Santo

"O diagnóstico para o Zika vírus, infelizmente, não existe sorologia, como existe para a dengue, que indica a dosagem de anticorpos. Para Zika vírus, o diagnóstico é feito por outro exame, chamado PCR, que é pago pelo Ministério da Saúde, por meio do SUS, cujo o objetivo é o controle epidemiológico da doença. Uma vez que conhecendo-a, o diagnóstico é evidentemente clínico, porque ela tem características bem diferentes da Dengue e da Febre Chikungunya", disse.

Esse exame não é feito no Espírito Santo. Os municípios enviam o material para o Laboratório Central (Lacen), administrado pela Sesa, que fica responsável para enviá-lo ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, um dos laboratórios referência no país.

"Você colhe as amostras de alguns pacientes das regiões onde houve notificação da doença, para certificar sua existência. O resultado desse exame não impede que seja realizado o tratamento adequado, o acompanhamento e monitoramento do paciente que apresentou os sintomas", afirmou Clemilda.

Somente em Vitória, foram notificados até esta segunda-feira (09), 56 casos de infecção por Zika vírus. Pelo menos 32 exames aguardam resultados para confirmação da doença. Outros sete exames, de outros municípios do Estado, também aguardam resultados.

Os sintomas básicos do Zika são febre baixa; hiperemia conjuntival, ou seja, olhos vermelhos sem secreção e sem coceira; dores em articulações; dores musculares; dores na cabeça e nas costas; bolinhas na pele com coceira; e vermelhidões pelo corpo. Eles aparecem cerca de quatro dias após a picada do mosquito, e podem durar de sete à dez dias.