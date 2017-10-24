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Interior do Estado

Mais quatro municípios do Estado estão em alerta por causa da seca

Os que entraram para a lista nos meses de setembro e outubro foram Colatina, Itaguaçu, Jaguaré e São José do Calçado

Publicado em 24 de Outubro de 2017 às 20:30

Publicado em 

24 out 2017 às 20:30
Ana Nascimento
Quatro municípios do interior entraram para a lista de localidades em condição de alerta por falta de chuvas. Ao todo, são nove cidades listadas em situação de seca, entre elas: Mimoso do Sul, São Mateus, Pinheiros, Rio Bananal e Marilândia. Os que entraram para a lista nos meses de setembro e outubro foram Colatina, Itaguaçu, Jaguaré e São José do Calçado.
O Tenente-Coronel e Coordenador Estadual adjunto de Proteção a Defesa Civil, Vassoler, explica que a situação desse municípios listados é bem escassa devido à estiagem. A constante falta de água tem afetado as cidades em todas as áreas comerciais e a consequência é o prejuízo econômico.
 “Nos início esse problema era bem mais pontual na zona rural, com a constância e a permanência desse problema a área urbana passou a ser afetada também,seja pelo racionamento de água, seja por esses municípios que tem uma atividade, a renda deles é essencialmente da parte da agricultura. E obviamente passou a afetar a renda do município da mesma forma,” diz.
 
Na Grande Vitória, o Rio Santa Maria, de acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, está com a vazão de 13.737 litros por segundo, bem acima da média mensal que é de 8.972. Já o Rio Jucu, responsável pelo abastecimento de grande parte da Grande Vitória, está abaixo da média mensal, definida em 18.689, ao apresentar uma vazão atual de 7.254.
Apesar do resultado para a Grande Vitória, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Elio de Castro alerta que o rio não está fora da zona risco e pode passar por uma escassez de água.
“ O Rio Jucu tem uma característica, primeiro porque ele nasce numa região muito mais alta, evidentemente a água ganha mais velocidade e ele tem qe abastecer uma grande quantidade de cidades, e isso significa que a água,não havendo regularidade de chuva, de um dia para o outro a vazão dele cai.”
Ainda de acordo como presidente Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, é preciso ter uma política de conscientização no uso da água, para que os moradores da Grande Vitória economizem água.
 

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