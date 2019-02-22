Mais policiais e blitze durante o carnaval no Espírito Santo

Cúpula da Segurança Pública divulgou informações sobre esquema de segurança durante o carnaval Crédito: Caíque Verli

O Estado vai ter 2.300 policiais militares a mais nas ruas durante o carnaval, com a promessa de mais blitze na saída para as praias para flagrar motoristas que insistem em beber e dirigir. Esse efetivo extra sairá da transferência temporária de militares que atuam no administrativo da PM para o policiamento ostensivo e também de uma escala especial montada para o período de festas.

Para o Carnaval de Vitória, foram disponibilizados 800 PM's e 100 bombeiros militares e brigadistas para atuarem no Sambão do Povo durante os desfiles.

O reforço no esquema de segurança, que teve início na última quinta-feira e vale até o domingo depois do carnaval (dia 10 de março), foi divulgado em coletiva na manhã desta sexta-feira (22).

A atuação vai se concentrar em locais com grande aglomeração de foliões. Além de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Serra, na Grande Vitória, vão receber mais atenção os balneários do Norte e Sul do Espírito Santo, que possuem uma programação maior de blocos e shows.

"Utilizaremos o policiamento montado, as forças táticas das unidades, a nossa companhia de Missões Especiais, atuaremos fortemente com blitze, com a operação Lei Seca, para dar mais segurança aos foliões", explica coronel Moacir Leonardo Barreto, comandante geral de Polícia Militar. Drones da corporação também serão usados no policiamento.

Um dos eixos de trabalho da PM será a repressão, em parceria com a fiscalização das prefeituras, aos blocos clandestinos, aqueles que não possuem autorização para sair nas ruas.

Pela primeira vez em uma operação de carnaval, uma integração entre as forças de segurança vai permitir com que agentes da Polícia Rodoviária Federal atuem também em rodovias de responsabilidade do Estado, assim como a Polícia Militar nas estradas federais. Para ampliar essa integração entre as polícias, guardas e o Detran, a Secretaria de Estado da Segurança Pública vai montar um Centro Integrado de Operações Coordenadas, como explica o secretário da pasta, Roberto Sá. O Centro funciona na Sesp e nele os agentes terão acesso às imagens de câmeras de videomonitoramento e aos chamados recebidos pelo Ciodes e pelo Disque-Denúncia.

"Haverá um ponto focal de cada instituição com acesso ao 'Plano de Comunicações', plano operacional para facilitar a interlocução de quem está no terreno operando para que toda a informação necessária seja efetuada para o canal correto, de forma mais rápida e eficiente", destaca.

A Polícia Civil também teve reforço, desde o início do ano, com mais 300 agentes atuando na linha de frente das investigações. Para o carnaval, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, diz que um dos focos será o combate à venda de drogas sintéticas em blocos e shows. Um dos métodos de trabalho será o uso de policiais infiltrados nessas festas.

"A gente sempre tem policiais que vão buscar as informações até para a gente saber como está o movimento. O Denarc (Departamento Especializado em Narcóticos) sempre tem esse trabalho velado", reforça.

Durante os desfiles do Carnaval de Vitória, o 1º Distrito Policial de Vitória, responsável pela região de Santo Antônio, vai funcionar em regime de plantão para atender as ocorrências relacionadas ao evento. O atendimento começa às 19h e vai até às 07h do dia seguinte. A equipe de atendimento é formada por um delegado, um escrivão e investigadores de polícia. "Isso vai dar uma sustentação para o folião que precisar da delegacia, seja para buscar uma informação ou fazer um boletim de ocorrência, e receber os boletins de ocorrência da Polícia Militar", ressalta Arruda.

No período, o 1º Distrito Policial de Vitória funcionará exclusivamente para atender as ocorrências relativas ao evento. As demais serão encaminhadas para a 1ª Delegacia Regional em Vitória

O plantão na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e no Departamento Médico Legal (DML) também estão mantidos.

Cidades que mais vão receber reforço de policiais

Região Metropolitana

Vitória

Vila Velha

Serra

Guarapari

Fundão

Litoral Norte

Conceição da Barra

São Mateus

Linhares

Aracruz

Litoral Sul

Marataízes

Piúma

Anchieta

Itapemirim

Presidente Kennedy