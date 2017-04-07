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SAÚDE

Mais dois casos suspeitos de febre amarela em Santa Leopoldina

Em ambos os casos, não há estado de saúde grave até amanhã desta sexta-feira (7)

Publicado em 07 de Abril de 2017 às 14:07

Publicado em 

07 abr 2017 às 14:07
Frascos com doses de vacina contra febre amarela Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES
Mais dois pacientes foram internados, em Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, com suspeita de febre amarela. Segundo o vice-presidente do Hospital Nossa Senhora da Penha, Rodrigo Seidel, os exames de dois pacientes adultos que deram entrada no hospital se apresentam alterados, na quinta-feira (6), mas não há estado de saúde grave, em ambos os casos, até a manhã desta sexta-feira (7).
Mais dois casos suspeitos de febre amarela em Santa Leopoldina
"Os exames estão alterados, mas não há ponto de serem casos gravíssimos. Os colocamos na tela da Central de Vagas (que permite a transferência para hospitais de grande porte) e, agora de manhã, eles já coletaram o sangue e estamos esperando ver o procedimento para atualizar na tela da Central", explicou à Rádio CBN Vitória.
Ainda de acordo com informações do vice-presidente, os pacientes que deram entrada no hospital tinham se vacinado contra a febre amarela no início desta semana. A expectativa, segundo Seidel, é que a transferência para a Grande Vitória possa ocorrer a fim de garantir o devido acompanhamento aos pacientes.
Outros casos
Até o início da tarde de quinta-feira (6) um paciente - dentre os 10 com suspeitas de febre amarela, até então - ainda aguardava transferência para a Grande Vitória. A transferência, contudo, veio a ocorrer na noite desta quinta-feira para o hospital Dório Silva, na Serra. Agora, já são doze casos suspeitos de doença em Santa Leopoldina. No último sábado (1º), dois pacientes morreram no hospital da cidade com suspeita da doença.

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