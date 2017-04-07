Frascos com doses de vacina contra febre amarela Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

Mais dois pacientes foram internados, em Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, com suspeita de febre amarela. Segundo o vice-presidente do Hospital Nossa Senhora da Penha, Rodrigo Seidel, os exames de dois pacientes adultos que deram entrada no hospital se apresentam alterados, na quinta-feira (6), mas não há estado de saúde grave, em ambos os casos, até a manhã desta sexta-feira (7).

Your browser does not support the audio element. Mais dois casos suspeitos de febre amarela em Santa Leopoldina

"Os exames estão alterados, mas não há ponto de serem casos gravíssimos. Os colocamos na tela da Central de Vagas (que permite a transferência para hospitais de grande porte) e, agora de manhã, eles já coletaram o sangue e estamos esperando ver o procedimento para atualizar na tela da Central", explicou à Rádio CBN Vitória.

Ainda de acordo com informações do vice-presidente, os pacientes que deram entrada no hospital tinham se vacinado contra a febre amarela no início desta semana. A expectativa, segundo Seidel, é que a transferência para a Grande Vitória possa ocorrer a fim de garantir o devido acompanhamento aos pacientes.

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