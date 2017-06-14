Mais de três mil pessoas vão fazer os passos de São José de Anchieta

Nesta quinta-feira (15) tem início a peregrinação turística e religiosa mais famosa do Estado. Até o próximo domingo (18), mais de três mil pessoas vão refazer o caminho feito por São José de Anchieta nos últimos anos de vida. São 100 quilômetros entre a Catedral de Vitória até o Santuário Nacional de Anchieta, no Sul do Estado.
De acordo com o fundador e organizador dos “Passos de Anchieta”, Carlos Magno, o Lilico, o primeiro evento aconteceu há 20 anos. Na época, cerca de 200 pessoas fizeram o percurso, mas com o passar dos anos, o número de inscritos vem aumentando cada ano.
Segundo Lilico, o trecho mais difícil de ser feito é no segundo dia de caminhada, porém, a paisagem compensa o cansaço.
“Ele é mais puxado por andar na areia durante o dia e a quilometragem é maior. São 28 quilômetros, o maior percurso dos quatro dias. É o trecho mais puxado, mas também o mais maravilhoso, principalmente para as pessoas que pretendem fazer o caminho de reflexão”, contou.
Ainda dá tempo de participar dos “Passos de Anchieta 2017”. As inscrições podem ser feita durante os quatro dias de evento, nas paradas realizadas ao longo do caminho.