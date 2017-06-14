Mais de três mil pessoas vão fazer os passos de São José de Anchieta

Nesta quinta-feira (15) tem início a peregrinação turística e religiosa mais famosa do Estado. Até o próximo domingo (18), mais de três mil pessoas vão refazer o caminho feito por São José de Anchieta nos últimos anos de vida. São 100 quilômetros entre a Catedral de Vitória até o Santuário Nacional de Anchieta, no Sul do Estado.

De acordo com o fundador e organizador dos “Passos de Anchieta”, Carlos Magno, o Lilico, o primeiro evento aconteceu há 20 anos. Na época, cerca de 200 pessoas fizeram o percurso, mas com o passar dos anos, o número de inscritos vem aumentando cada ano.

Segundo Lilico, o trecho mais difícil de ser feito é no segundo dia de caminhada, porém, a paisagem compensa o cansaço.

“Ele é mais puxado por andar na areia durante o dia e a quilometragem é maior. São 28 quilômetros, o maior percurso dos quatro dias. É o trecho mais puxado, mas também o mais maravilhoso, principalmente para as pessoas que pretendem fazer o caminho de reflexão”, contou.