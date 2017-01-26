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VAI COMEÇAR A FOLIA

Mais de setenta blocos de rua começam desfiles a partir deste sábado na Grande Vitória

O primeiro bloco desfila em Vitória, a partir da tarde deste sábado

Publicado em 26 de Janeiro de 2017 às 12:54

Publicado em 

26 jan 2017 às 12:54
A folia com os blocos de carnaval começa neste final de semana na Grande Vitória. São mais de setenta blocos confirmados, com opção para todos os gostos em Vitória, Vila Velha e Cariacica. As prefeituras de Serra e de Guarapari disseram que ainda estão organizando o cadastro dos foliões.
Na Capital do Estado são previstos 40 blocos, mas até a última quarta-feira (25) eram apenas 14 inscritos ainda. O limite de horário para a folia será às 19 horas. Os desfiles em Vitória acontecem até o dia 12 de março. Já está confirmado para o próximo sábado o “Bloco das Magrelas Voadoras”. Aproximadamente 50 foliões de bicicleta vão pedalar da Praia do Canto até a Praia de Camburi pela ciclovia, a partir das 16 horas.
Outro bloco confirmado em Vitória é o "Namoro, mas Não Caso". Um dos organizadores, o fisioterapeuta Ernani Neto, de 35 anos, afirma que resolveu fazer o evento em um espaço fechado na Praia do Canto neste ano, como forma de evitar tumulto e controlar a movimentação dos foliões por meio da venda de ingressos. “A gente queria famílias, com uma banda de marchinhas, mas tomou proporções grandes e causou tumulto com a associação de moradores. Nós optamos então por fazer fechado, com bebida liberada e banda, mas não saindo para evitar problemas”, descreve. O bloco vai acontecer na Praia do Canto, no dia 11 de março. 
Outros municípios 
No município de Vila Velha são onze blocos confirmados, mas há outros 12 com documentação pendente. O desfile acontece principalmente na Orla, em bairros como Praia de Itaparica, Praia de Itapoã e Praia da Costa. No dia 4 de fevereiro acontece o desfile do Bloco Resenha, a partir das 17 horas no Bairro Santa Mônica.
Cariacica tem até o momento 17 blocos de rua confirmados. Os desfiles acontecem a partir do dia 10 de fevereiro e vão até o dia 11 de março. O primeiro bloco desfila no bairro Bela Aurora, no dia 10, com estimativa de 1,1 pessoas. O limite de horário no município será às 23 horas.

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