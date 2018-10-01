Mais de seis mil agentes vão reforçar a segurança das eleições no ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Arquivo

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e as forças de segurança federais, estaduais e municipais definiram um esquema especial de atuação para o dia das eleições. A operação vai contar com 5.100 mil agentes da Polícia Militar, 500 agentes da Polícia Civil e 400 agentes do Corpo de Bombeiros. Além disso, também vão atuar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as Guardas Municipais.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, a polarização dessa eleição é algo que preocupa. “Gera um tipo de preocupação. Por isso que as polícias estão prontas, para que, caso seja necessário, estejamos em condições de atuar. Acreditamos que não será preciso. Temos certeza de que tudo vai transcorrer com tranquilidade”, disse.

Será montada uma Central Integrada de Comando e Controle na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), que vai definir as ações no dia das eleições e contará com a participação de representantes de todas as instituições envolvidas na “Operação Eleições 2018”. Também será criado um gabinete de decisão, também na Sesp, para coordenar a operação, com a presença dos comandantes gerais da PM e do Corpo de Bombeiros e do chefe da Polícia Civil.

Além disso, um Núcleo de Inteligência criado no TRE-ES vai ser responsável por avaliar denúncias de crimes eleitorais praticados durante as eleições, como explicou o secretário. Segundo Nylton Rodrigues, não há locais no Espírito Santo que demandem mais atenção do ponto de vista da segurança. “Nós estamos com atenção redobrada para todos os municípios do Espírito Santo e com o efetivo todo dedicado para levar tranquilidade que o cidadão precisa para exercer o direito ao voto”, comentou.

As ações de polícia judiciária ficarão a cargo da Polícias Civil e Federal. Os órgãos vão contar com seus delegados em todos os municípios do Estado, havendo assim atendimento de ocorrências e, também, o recebimento de denúncias de crimes eleitorais.

De acordo com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wilys Lyra, a PRF ficará de sobreaviso para qualquer eventualidade. No entanto, Wilys afirmou que o número total de agentes no dia 07 de outubro só será divulgado na quarta-feira (3).

A “Operação Eleições 2018” vai começar às 22h de sábado (6), véspera das eleições e seguirá até os votos sejam apurados e os resultados divulgados, de acordo com o secretário Nylton Rodrigues.

As ações de segurança foram definidas na tarde desta segunda-feira (1º), após reunião de representantes das forças de segurança que vão integrar a operação e do TRE-ES, como o presidente do tribunal, o desembargador Annibal de Rezende Lima.

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