Boleto bancário Crédito: Reprodução/Pixabay

Somente este ano, o Procon da Serra recebeu 1.107 reclamações de cobrança indevida. O número já ultrapassou os atendimentos realizados em todo ano passado referente ao mesmo assunto. Em 2017, 1.059 consumidores registraram a reclamação pela cobrança indevida. Empresas de energia elétrica, telefonia e cartão de crédito são as campeãs de queixas este ano.

De acordo com a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, na maioria dos casos relacionados a energia elétrica e telefonia o consumidor consegue chegar a um acordo com a empresa por intermédio do Procon. “O prazo para a empresa dar uma resposta é de 15 dias”.

Your browser does not support the audio element. Mais de mil reclamações no Procon da Serra por cobrança indevida

As empresas de cartão de crédito também são campeãs de reclamações. Nívia conta que a cobrança indevida vem junto com as despesas do mês e muitas vezes passa despercebida. Neste caso, acionando o Procon, o consumidor consegue o ressarcimento dos valores pagos.

“Se o consumidor é organizado e guarda as contas por um ano, como orientamos, ele tem uma possibilidade maior de reivindicar esses valores”, disse.

Em Cariacica, a coordenadora do Procon, Ana Paula Brandão de Almeida explica que empresas de telefonia e TV por assinatura são as campeãs de reclamações. Foram 558 atendimentos em 2017 e 156 este ano. Segundo Ana Paula, todas as tentativas de acordo são realizadas no órgão, porém, quando não há uma solução que agrade às partes, o caso segue para à Justiça.

“Não havendo acordo em audiência, o consumidor é orientado a ingressar no judiciário. Já o processo no Procon é encaminhado para o setor jurídico e a empresa pode ser multada no âmbito administrativo”, destacou.

JUSTIÇA

O juiz Paulo Abiguenem Abib, do 4º Juizado Especial Cível de Vitória, conta que, em média, realiza cerca de 10 audiências por mês relacionadas à cobrança indevida. De acordo com o magistrado, em caso de pagamento indevido, a empresa é obrigada a pagar o valor em dobro para o consumidor.

Em casos mais graves, quando o consumidor tem o nome negativado, além da devolução do valor pago, a lei garante o pagamento de danos morais. “O consumidor que tem o nome negativado por uma cobrança indevida tem direito a indenização por danos morais. Geralmente o processo tramita entre seis meses e um ano”, disse.