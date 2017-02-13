O protesto de familiares de Policiais Militares chega ao 10º dia no Espírito Santo, mas apesar da permanência de mulheres em frente aos batalhões impedindo a entrada e saída de PMs, 1192 homens atenderam ao chamado operacional feito pelo Comandante-geral da corporação, Coronel Nylton Rodrigues, nesta segunda-feira (13).
Além da força-tarefa, 60 viaturas da PM faz o policiamento ostensivo em todo o Estado.
Mais de mil PMs voltaram às ruas em novo chamado nesta segunda-feira
Os policiais estão sendo convocados para se apresentarem a seus comandantes em diversos pontos do Estado, sem que necessariamente tenham que ir até os quarteis. Nesta segunda-feira (13) PMs a pé e nas viaturas foram vistos em diversos pontos da Grande Vitória, sobretudo nas regiões mais movimentadas, como áreas comerciais e nas vias públicas com maior aglomeração de pessoas.
Os PMs começaram a retornar às ruas no sábado (11), após um acordo entre representantes da categoria e Governo e um chamado do comando geral da PM. Muitos deles foram retirados do batalhões de helicóptero.
Mortos do caos
A onda de violência no Espírito Santo deixou 146 mortos até o fim da manhã desta segunda-feira (13), segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindipol). Desde o início da crise, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) não divulga números de homicídios.