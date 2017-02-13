O protesto de familiares de Policiais Militares chega ao 10º dia no Espírito Santo, mas apesar da permanência de mulheres em frente aos batalhões impedindo a entrada e saída de PMs, 1192 homens atenderam ao chamado operacional feito pelo Comandante-geral da corporação, Coronel Nylton Rodrigues, nesta segunda-feira (13).

Além da força-tarefa, 60 viaturas da PM faz o policiamento ostensivo em todo o Estado.

Your browser does not support the audio element. Mais de mil PMs voltaram às ruas em novo chamado nesta segunda-feira

Os policiais estão sendo convocados para se apresentarem a seus comandantes em diversos pontos do Estado, sem que necessariamente tenham que ir até os quarteis. Nesta segunda-feira (13) PMs a pé e nas viaturas foram vistos em diversos pontos da Grande Vitória, sobretudo nas regiões mais movimentadas, como áreas comerciais e nas vias públicas com maior aglomeração de pessoas.

Os PMs começaram a retornar às ruas no sábado (11), após um acordo entre representantes da categoria e Governo e um chamado do comando geral da PM. Muitos deles foram retirados do batalhões de helicóptero.

Mortos do caos