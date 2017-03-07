Mais de mil policiais militares lotados na Grande Vitória não trabalharam durante toda semana passada porque apresentaram atestados médicos. O grande número de afastamento por problemas de saúde fez com que a equipe de inteligência da Polícia Militar iniciasse uma investigação para saber se um médico emitiu vários atestados para os militares. As informações foram passadas pelo comandante geral da PM, coronel Nylton Rodrigues.

Your browser does not support the audio element. Mais de mil PMs pegam atestados médicos e Estado investiga afastamentos

“Na semana passada tivemos só na Grande Vitória mais de mil dispensas médicas. Nossa diretoria de inteligência, inclusive, está apurando se houve e se existe algum profissional da saúde que efetuou essas dispensas médicas em grande quantidade”, disse.

Segundo o coronel, a justificativa para o afastamento em mais de 99% dos casos foi problema psicológico. Ele não informou se os atestados que estão sendo investigados foram emitidos no Hospital da Polícia Militar (HPM) ou em consultórios particulares.