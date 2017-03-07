Mais de mil policiais militares lotados na Grande Vitória não trabalharam durante toda semana passada porque apresentaram atestados médicos. O grande número de afastamento por problemas de saúde fez com que a equipe de inteligência da Polícia Militar iniciasse uma investigação para saber se um médico emitiu vários atestados para os militares. As informações foram passadas pelo comandante geral da PM, coronel Nylton Rodrigues.
Mais de mil PMs pegam atestados médicos e Estado investiga afastamentos
“Na semana passada tivemos só na Grande Vitória mais de mil dispensas médicas. Nossa diretoria de inteligência, inclusive, está apurando se houve e se existe algum profissional da saúde que efetuou essas dispensas médicas em grande quantidade”, disse.
Segundo o coronel, a justificativa para o afastamento em mais de 99% dos casos foi problema psicológico. Ele não informou se os atestados que estão sendo investigados foram emitidos no Hospital da Polícia Militar (HPM) ou em consultórios particulares.
O coronel destacou que a maioria dos atestados era de até 10 dias, por isso, esse militares já retornaram ao trabalho nesta semana. Caso fique comprovado que algum médico forneceu atestado médico para vários militares de uma só vez, uma denúncia será feita no Conselho Regional de Medicina (CRM).