Mais de mil pessoas esperam por um transplante no ES

Transplante Crédito: Ministério da Saúde

O Espírito Santo tem mais de mil pessoas nas filas de transplantes de órgãos. A maioria delas aguarda por um rim: são 936 pacientes nessas condições. Há ainda outros 73 que precisam de um transplante de córneas, 44 de fígado e cinco de coração. Apesar do número elevado de pessoas nessas condições, ainda há muita resistência dentro das famílias de potenciais doadores.

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O cirurgião vascular Eric Gaigher ressalta que é muito importante que aquelas pessoas que têm vontade de serem doadoras de órgãos manifestem abertamente para familiares esse desejo. O médico destaca que, no caso de alguém que tenha sofrido morte encefálica, somente com a anuência da família, uma doação pode acontecer.

Eric Gaigher, cirurgião vascular Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Eric Gaigher também lembra que, ao doar os órgãos, uma só pessoa pode salvar diversas vidas. “No momento da doação, cada doador pode favorecer até dez pessoas”, frisou o médico.

A maior parte das pessoas que estão nas filas de transplantes aguardam por um rim. A vantagem desses pacientes é que podem receber o órgão de um doador vivo. Esse foi o caso de Aline Dias Lázaro, de 31 anos, que recebeu um rim do próprio irmão há cerca de um ano. “Enquanto houvesse uma máquina para fazer hemodiálise, eu sabia que eu ia viver, mas eu sabia que eu ia sair daquele sofrimento. Para mim, foi uma alegria enorme. Para ele, também. Ele fazia questão.”

Ela conta que fez hemodiálise por dois anos e que esse foi um período muito difícil da vida dela. Hoje, Aline e o irmão vivem bem, sem nenhum problema. O mesmo aconteceu com o músico Rodrigo Cirilo, de 33 anos, que recebeu um rim da mãe dele. “Hoje, nós vivemos normalmente. Eu não tenho que ficar em máquina de hemodiálise, em hospital todo dia. Só faço acompanhamento uma vez a cada dois meses.”