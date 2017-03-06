Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Mais de meio milhão de pessoas já se vacinaram contra febre amarela na Grande Vitória

Contanto apenas esta segunda-feira, quando a vacinação ocorreu somente nas unidades de saúde, 31.656 pessoas foram imunizadas

Publicado em 06 de Março de 2017 às 20:17

Publicado em 

06 mar 2017 às 20:17
Mais de meio milhão de pessoas já se vacinaram contra a febre amarela na Grande Vitória. Contanto apenas esta segunda-feira (6), quando a vacinação ocorreu somente nas unidades de saúde, 31.656 pessoas foram imunizadas. Vitória é o município que mais vacinou pessoas até o momento. Foram 174 mil doses aplicadas. Dessas, mais de dez mil foram nesta segunda.
Mais de meio milhões de pessoas já se vacinaram contra febre amarela na Grande Vitória
Para evitar filas, a prefeitura disponibilizou, desde o último domingo (5), 73 mil novas vagas para agendamento on-line. O objetivo é garantir a aplicação da vacina para todos os moradores com dia e horário previamente marcados em 28 unidades de saúde. As vacinas agendadas começam a ser aplicadas nesta quarta-feira (8) e vai até o dia 31 deste mês.
Em Cariacica foram 3.300 imunizações nesta segunda. No total, 53.300 pessoas foram vacinadas. Na Serra, foram aplicadas, até o momento, 170 mil doses da vacina, 10 mil nesta segunda.
No município de Vila Velha, 8.300 pessoas foram imunizadas nesta segunda, duas mil apenas no Ginásio Tartarugão. Até o momento, 123.178 pessoas foram vacinadas na cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados