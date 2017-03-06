Mais de meio milhão de pessoas já se vacinaram contra febre amarela na Grande Vitória

Mais de meio milhão de pessoas já se vacinaram contra a febre amarela na Grande Vitória. Contanto apenas esta segunda-feira (6), quando a vacinação ocorreu somente nas unidades de saúde, 31.656 pessoas foram imunizadas. Vitória é o município que mais vacinou pessoas até o momento. Foram 174 mil doses aplicadas. Dessas, mais de dez mil foram nesta segunda.

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Para evitar filas, a prefeitura disponibilizou, desde o último domingo (5), 73 mil novas vagas para agendamento on-line. O objetivo é garantir a aplicação da vacina para todos os moradores com dia e horário previamente marcados em 28 unidades de saúde. As vacinas agendadas começam a ser aplicadas nesta quarta-feira (8) e vai até o dia 31 deste mês.

Em Cariacica foram 3.300 imunizações nesta segunda. No total, 53.300 pessoas foram vacinadas. Na Serra, foram aplicadas, até o momento, 170 mil doses da vacina, 10 mil nesta segunda.