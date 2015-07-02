Mais de 90 roubos, em média, são registrados diariamente

Somente no primeiro semestre deste ano, o Espírito Santo registrou 96 roubos ou furtos por dia. Entre pessoas que tiveram um pertence tomado, um veículo que foi levado, uma casa ou comércio que foram arrombados, o Estado soma 17.304 ocorrências em apenas seis meses, embora tenha obtido redução desses crimes.
O furto e roubo a pessoas é o tipo de registro mais comum no Espírito Santo: são 39 pessoas ocorrências todos os dias. Foram 7.065 casos ocorridos nesses seis primeiros meses, contra 7.423 do mesmo período de 2014. A taxa de redução desse tipo de crime patrimonial foi a menor: 4,8%.
O maior índice de redução é de furtos e roubos ao comércio: 15,8%. Mesmo assim os números são altos: são, em média, 20 ocorrências diárias. Nos seis primeiros meses desse ano, ocorrências como esta foram 3.674, contra 4.363.
Embora haja redução dos índices comparando 2014 a 2015, o secretário de Segurança Pública André Garcia, afirma que os dados preocupam o governo. Ações específicas são discutidas na cúpula da pasta, já que os crimes contra os patrimônios são os que mais causam a sensação de insegurança.
"Estamos discutindo nessa fase um monitoramento mais próximos principalmente de crimes violentos, os assaltos também a coletivos. Mas vamos fazer outras ações de investigação para as questões de roubo", afirmou.
O número de veículos furtados ou roubadas nas ruas do Estado sofreu uma redução de 10,1%. De janeiro a junho foram registradas 19 casos por dia. Em 2014, foram 3.869 ocorrências. Neste ano, 3.477. Enquanto os furtos e roubos a residências tiveram queda de 9,3%, sendo 3.088 registros neste primeiro semestre – 17 ocorrências por dia – contra 3.404 no ano passado.