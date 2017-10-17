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Mais de 90% dos domicílios já possuem sinal digital na Grande Vitória

Quem não tem TV com conversor não vai conseguir assistir aos canais a partir do dia 25

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 18:04

Publicado em 

17 out 2017 às 18:04
Na próxima quarta-feira (25) será desligado o sinal analógico de televisão na Região Metropolitana de Vitória. Em pesquisa realizada pelo Ibope, à pedido da Rede Gazeta, na Grande Vitória, 92,9% dos domicílios já estão com sinal digital ativo. A Seja Digital, entidade responsável pelo processo no Estado, deve realizar uma nova pesquisa para confirmar a quantidade de pessoas que já possuem o sinal digital na próxima semana. O limite mínimo para o desligamento do sinal analógico é de 90%.
Mais de 90 por cento dos domicílios já possuem sinal digital na Grande Vitória
A melhor qualidade da imagem e do som são características do sinal digital, em relação a qualidade do sinal analógico. Além disso, informações como o horário da programação e a sinopse de programas também estarão disponíveis. O diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, explica que nenhum canal de televisão vai ser sintonizado no sinal analógico. “No dia 25, às 23h59, vai ser retirado o sinal e vai ficar uma mensagem informando que a programação deste canal foi interrompida, foi desligada. Assista esta programação, no caso da TV Gazeta, no canal 4.1”, afirma.
O sinal digital é gratuito e a população beneficiada com o Bolsa Família recebe, também de forma gratuita, o conversor digital. Em outros locais do Brasil, como São Paulo, até o fim do sinal analógico, cerca de 10% da população não havia feito a mudança e ficou sem televisão.

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