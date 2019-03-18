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Mais de 9 mil pessoas atingidas pelas chuvas sacam FGTS em Vila Velha

A liberação do FGTS foi feito para moradores que tiveram algum prejuízo com as chuvas do final do ano passado

Publicado em 18 de Março de 2019 às 19:32

Publicado em 

18 mar 2019 às 19:32
Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
Cerca de 9.500 pessoas foram atendidas pela Defesa Civil de Vila Velha e conseguiram sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O atendimento para as vítimas das chuvas de novembro do ano passado teve início no dia 06 de março e terminaria na última sexta-feira (15). Porém, por conta da alta demanda, o município estendeu o prazo até esta segunda-feira (18), quando 650 pessoas fizeram o cadastro.
A liberação do FGTS foi feito para moradores que tiveram algum prejuízo com as chuvas do final do ano passado. Um levantamento feito pela Defesa Civil Municipal apontou os bairros e as ruas onde houve registro e alagamentos e deslizamento de terra. A relação com os bairros e ruas ficou disponível no site da prefeitura.
Crédito: Arquivo
VIANA
Moradores de Viana prejudicados com as chuvas de novembro também poderão sacar o FGTS. O cadastro termina nesta terça-feira (19). O atendimento está sendo realizado no Teatro Municipal de Viana das 10 às 16 horas, em Viana Sede.
É necessário apresentar documento de identificação, PIS/PASEP, comprovante de residência do mês de julho e carteira de trabalho original.
CARIACICAEm Cariacica três mil pessoas tiveram direito de sacar o FGTS. O atendimento foi realizado na semana passada. O valor máximo permitido por saque é de R$6.200.
 

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