Mais de 800 presos provisórios se cadastraram no ES para votar

Unidades do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

Quase 1,3 mil presos provisórios e internos que cumprem medida socioeducativa no Iases estão aptos a votar nas próximas eleições, no dia 7 de outubro. Ao todo, 18 seções eleitorais serão montadas para que essas pessoas possam votar. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil em número de seções desse tipo, atrás apenas de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Terão condições de votar 884 presos provisórios e 412 jovens quem cumprem medidas socioeducativas em unidades do Iases. Esses eleitores passaram por um processo de regularização feito pelo TRE-ES e pelas zonas eleitorais de cada lugar. A participação nas eleições de outubro se restringe apenas aos presos provisórios e jovens cumprindo medidas socioeducativas. Presos condenados não têm direito a votar.

O chefe da Seção de Cadastro e Informações do TRE-ES, Henrique Antunes, explicou que as seções nas unidades prisionais vão funcionar de forma muito semelhante às seções ordinárias. No entanto, ele frisou que esses locais devem ter a segurança garantida no momento da votação.

“Vai funcionar no mesmo horário, vai ter urna eletrônica, identificação dos eleitores. É uma seção normal. No entanto, tem um controle do fluxo de votação. Não vai sair todo mundo da cela e ir votar. Então, o que muda é esse controle do fluxo”, explicou.

Os mesários que vão trabalhar nessas seções são funcionários das próprias unidades prisionais, segundo Henrique Antunes. Em relação a segurança do transporte das urnas, ele diz que cada zona eleitoral será responsável por essa logística e deverá garantir o traslado do equipamento com segurança.

Entre as 18 seções onde haverá votação, a que será montada no Iases de Linhares é a com o maior número de eleitores, com 200 pessoas que vão poder participar das eleições. Por outro lado, a menor das seções é a do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, com 24 votantes.