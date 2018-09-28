Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES 2018

Mais de 800 presos provisórios se cadastraram no ES para votar

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil em número de seções desse tipo, atrás apenas de São Paulo e Rio Grande do Sul

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 20:45

Publicado em 

28 set 2018 às 20:45
Unidades do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta
Quase 1,3 mil presos provisórios e internos que cumprem medida socioeducativa no Iases estão aptos a votar nas próximas eleições, no dia 7 de outubro. Ao todo, 18 seções eleitorais serão montadas para que essas pessoas possam votar. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil em número de seções desse tipo, atrás apenas de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Terão condições de votar 884 presos provisórios e 412 jovens quem cumprem medidas socioeducativas em unidades do Iases. Esses eleitores passaram por um processo de regularização feito pelo TRE-ES e pelas zonas eleitorais de cada lugar. A participação nas eleições de outubro se restringe apenas aos presos provisórios e jovens cumprindo medidas socioeducativas. Presos condenados não têm direito a votar.
O chefe da Seção de Cadastro e Informações do TRE-ES, Henrique Antunes, explicou que as seções nas unidades prisionais vão funcionar de forma muito semelhante às seções ordinárias. No entanto, ele frisou que esses locais devem ter a segurança garantida no momento da votação.
“Vai funcionar no mesmo horário, vai ter urna eletrônica, identificação dos eleitores. É uma seção normal. No entanto, tem um controle do fluxo de votação. Não vai sair todo mundo da cela e ir votar. Então, o que muda é esse controle do fluxo”, explicou.
Os mesários que vão trabalhar nessas seções são funcionários das próprias unidades prisionais, segundo Henrique Antunes. Em relação a segurança do transporte das urnas, ele diz que cada zona eleitoral será responsável por essa logística e deverá garantir o traslado do equipamento com segurança.
Entre as 18 seções onde haverá votação, a que será montada no Iases de Linhares é a com o maior número de eleitores, com 200 pessoas que vão poder participar das eleições. Por outro lado, a menor das seções é a do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, com 24 votantes.
O Espírito Santo tem se destacado no número de presos provisórios e jovens cumprindo medida socioeducativas aptos a votar em eleições, segundo Henrique Antunes. Em 2016, o Estado foi o segundo do país em número de cadastramento desses eleitores, atrás apenas de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados