Mais de 800 empresas e serviços foram alvos de reclamação no ES

O Procon do Espírito Santo divulgou o ranking com 864 empresas e serviços, que atuam no Estado, no alvo de reclamações feitas por consumidores em todo o ano de 2016. O "pódio" de queixas é formado por duas empresas de telefonia e pela fornecedora de energia no Estado. Juntas, as três empresas somaram mais de 1.000 reclamações.

Em primeiro lugar no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, pelo nono ano consecutivo, está a Oi/Telemar. A empresa recebeu 392 reclamações; em segundo lugar, está a Vivo, com 320 queixas; na terceira posição está a EDP Escelsa, com 296 reclamações.

Your browser does not support the audio element. Mais de 800 empresas e serviços foram alvos de reclamações no ES

Por meio de nota, a Oi informou que tem feito esforços para melhorar seus resultados e que investiu R$ 44 milhões de janeiro a setembro de 2016 no Espírito Santo, o que significa um aumento de mais de 38% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano anterior.

Também por meio da assessoria, a Vivo informou que os esforços da empresa resultaram em aprimorar a qualidade dos serviços e do atendimento prestados aos clientes contribuíram para a redução de 7% do volume total de registros nos Procons de todo o Brasil. No Espírito Santo, o índice de resolutividade, englobando todos os Procons do Estado, foi de 86% em 2016.

Já a EDP Escelsa argumentou que age preventivamente para evitar reclamações de seus clientes e tem como rotina identificar as causas das reclamações para reduzi-las por meio de melhorias em seu processo de prestação de serviços. Segundo a empresa, estatisticamente, mais de 52% das reclamações são consideradas improcedentes do ponto de vista da legislação do setor elétrico, para as quais a companhia presta as necessárias informações aos demandantes.

Semana do Consumidor