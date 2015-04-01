Mais de 80 obras estão paradas no Espírito Santo

Quase a metade de toda as obras do Governo do Estado está paralisada por problemas técnicos, financeiros, nos projetos ou com desapropriações. Ao todo, são 82 obras, enquanto outras 94 estão em execução dentro da normalidade ou em condições técnicas de continuidade. Ao todo são R$ 3 bilhões em obras contratadas. Essa radiografia é da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), e faz parte do Planejamento Estratégico Estadual.O secretário da pasta, Paulo Ruy Carnelli, informa que gastos com desapropriações, aditivos, reajustes e remoção de interferências como fios, postes e canos só podem ser quitados com recursos do tesouro Estadual, mesmo que a obra conte com financiamentos. Contudo, como a maior parte dos recursos do tesouro eram gastas com custeio, as obras foram paralisadas por incapacidade financeira.

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“Muitas estão com problema orçamentário, que é o que está sendo decidido nessa primeira fase do governo, para viabilizar recursos para elas. Principalmente aquelas que dependem de recursos do Tesouro. Algumas, estão por causa desse problema de paralisação, com problemas com as contratadas, e terão que ser relicitadas. O que houve aqui foi uma desorganização, por uma contratação excessiva sem respaldo, nas finanças estaduais, dificuldade técnica ou dificuldade legal”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Falta dinheiro

Somente em 2015, seriam necessários R$ 904,2 milhões para executar as obras contratadas do governo do Estado, enquanto constam no orçamento R$ 117,6 milhões do tesouro e mais R$ 630 milhões provenientes de financiamentos, totalizando R$ 747,6 milhões. Por isso, terão prioridade aquelas obras que contam com recursos garantidos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além daquelas que já possuem 80% dos serviços executados e as emergenciais.

O governo pretende ainda retomar as obras paralisadas assim que sejam viabilizados recursos, de acordo com o secretário. “Tem um exercício de reorganização e reestruturação da utilização dos financiamentos. Nós estamos fazendo um exercício de retomar a capacidade de investimento com recursos próprios, que sempre serão necessários, e também de ajustar os financiamentos às prioridades que a gente entende que devem ser tocadas, porque não haverá recursos para todas essas obras serem tocadas no curto prazo”, declarou.

Sem prazo

Fica sem prazo para terminar, mas está garantida, a conclusão do Hospital São Lucas. Na educação, a prioridade será terminar de construir ou reformar 28 escolas que estão em obras, enquanto na área de Segurança, há a promessa de construir cinco Unidades Integradas de Polícia Comunitária e três unidades do Corpo de Bombeiros.