Mais de 80% dos eleitores ainda não fizeram biometria em Vila Velha

Tempo de fila na Central da Biometria, em Vila Velha, era de menos de 10 minutos Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Após três semanas de funcionamento da Central da Biometria em Vila Velha, mais de 80% dos eleitores da cidade ainda não fizeram o cadastramento biométrico, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O eleitor que não comparecer dentro do prazo estabelecido, até janeiro de 2018, terá o título cancelado. Quem não fizer o cadastro está impedido de obter passaporte, de participar de licitações, de tomar posse em cargos públicos e de se matricular em instituições públicas de ensino.

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Mais de 60 mil eleitores já fizeram o cadastramento, que desde o mês passado só é feito na Central de Atendimento da Biometria, dentro do Shopping Boulevard, na Rodovia do Sol. Ainda faltam mais de 250 mil eleitores.

E para quem ainda não foi à central, a recomendação é ir o quanto antes. O tempo de espera atualmente na fila é menor que 10 minutos. Quem chegava na fila na manhã desta segunda-feira (17) era prontamente atendido. A chefe de cartório e coordenadora substituta da centra, Aigline de Menezes, faz o alerta para os eleitores não deixarem o cadastramento biométrico para última hora.

"Se a População de Vila Velha se conscientizar de que agora não vão esperar nem dez minutos na fila. Hoje, por exemplo, as pessoas pegaram a senha e foram atendidas rapidamente. Não ficaram nem um minuto aguardando. Quanto antes o eleitor procurar a Central, melhor", pediu a coordenadora.

Maria Dolores gostou do atendimento na Central da Biometria, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

SEM RECLAMAÇÃO

Os eleitores aprovaram a agilidade do atendimento na Central. O técnico de telefonia Carlos Maurício decidiu ir nesta semana para evitar as filas grandes que devem se formar nos últimos meses do cadastramento. "Gostei do atendimento. Demorou entre 5 e 10 minutos para ser atendido. Aproveitei para vir logo porque se deixar para última hora vai ser uma fila imensa", disse.

A costureira Maria Dolores ficou surpresa ao ser atendida com menos de 5 minutos de espera."Rapidinho. Foi ótimo, muito bem atendida. Atendimento maravilhoso. Não sei se vai continuar assim todos os dias, mas hoje foi ótimo", comentou.

SERVIÇO

O cadastramento biométrico é obrigatório para todos os eleitores entre 18 e 70 anos. Os eleitores que tem o voto facultativo (analfabetos, jovens com 16 e 17 anos e cidadãos com mais de 70 anos) e que possuem interesse em participar do processo eleitoral também deverão fazer o cadastro biométrico.

Para fazer o cadastro o eleitor precisa apresentar um documento oficial de identificação e o comprovante de residência. A CNH e o novo modelo de passaporte não são aceitos como documento de identificação para o primeiro título, por não terem dados como nacionalidade/naturalidade ou filiação.