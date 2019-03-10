Atendimento para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Quatro mil moradores de Vila Velha atingidos pelas chuvas de novembro do ano passado já fizeram o cadastro para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Até a próxima sexta-feira (15), último dia para a solicitação, a Defesa Civil Municipal espera atender mais quatro mil moradores.

Devido a grande procura, a prefeitura realizou atendimento também no final de semana. Neste domingo (10) o cadastro estava sendo realizado na Sede da Prefeitura, em Coqueiral de Itaparica.

Camily chegou às 05h no local Crédito: Patrícia Scalzer

O movimento no local foi bem tranquilo durante a manhã. Teve gente que chegou cedo para garantir atendimento e se surpreendeu com a rapidez. A estudante Camily Otacílio chegou às 05h no local, mas foi atendida logo no início dos trabalhos. ‘Foi por medo de ter muita gente, demorar muito e ter que ficar aqui por muito tempo, mas tinha pouca gente. Não tinha tantas pessoas como esperávamos que tivesse”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Mais de 8 mil pessoas devem solicitar liberação do FGTS até sexta em Vila Velha

O operador de produção Josiney Marcarini contou que não procurou atendimento durante a semana por causa do trabalho. “Estava em escala de trabalho e não deu tempo de ir. O atendimento foi muito rápido, cerca de 10 minutos”.

De acordo com o assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, o cadastro continua até a próxima sexta-feira em Cobilândia e na Sede da Defesa Civil, no Centro. Bandeira destacou que todas as pessoas que procurarem os locais de cadastramento serão atendidas.

“Todo mundo que chegar lá será atendido. Nossa estimativa é de oito mil pessoas e já atendemos quatro mil. Mas essa é uma estimativa, não sabemos se vamos atender seis mil ou dez”, contou.

Os endereços de quem têm direito ao saque do FGTS estão disponíveis no site da Prefeitura. Para serem atendidos, os moradores devem apresentar o comprovante de residência no nome do beneficiário emitido no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto.