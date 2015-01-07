Mais de 76 mil famílias estão endividadas no Espírito Santo

Mais de 76 mil famílias capixabas começaram o ano endividadas. As contas são referentes a cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, financiamento de veículos e cheques pré-datados. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).Compondo a lista de endividados, estão as famílias com renda mensal inferior a dez salários mínimos. De acordo com o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, as compras sem planejamento estão desestruturando o orçamento familiar.

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“Essas pessoas fazem suas compras sem nenhum tipo de planejamento. São envolvidas com promoções, parcelamentos, às vezes, sem juros, com descontos, mas elas esquecem de fazer um planejamento de endividamento e depois não podem honrar seus compromissos”, disse à Rádio CBN.

Com um número tão alto de famílias endividadas, José Limo afirma que a preocupação é que 2015 seja um ano ruim para o comércio, como ocorreu em 2014. “Aconteceu que em 2014 tivemos o carnaval, depois a Copa do Mundo, depois as eleições e isso inibiu as compras. O ano de 2014 foi o pior da década em nível de compras no Brasil”, afirmou.

Para tentar recuperar esse consumidores e aquecer as vendas em 2015, o comércio vai realizar ao longo do ano mutirões de renegociações de dívidas. A ação beneficia o consumidor, que vai ter crédito novamente, e o comércio, que voltará a vender mais.

“Há uma conscientização do empresário capixaba que é preferível fazer uma renegociação dessas dívidas, ou seja, reparcelar sem juros, para recuperar esse cliente. Naturalmente, ao longo do ano, vamos contar com ele nas nossas lojas”, contou.