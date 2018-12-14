Mais de 70 mil moradores recebem água da Cesan imprópria para consumo

Moradores estão recebendo água com cor de barro em casa Crédito: Divulgação

Até tomar banho ou mesmo beber água têm sido muito difícil para mais de 70 mil moradores de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. Esse é o número estimado de pessoas que moram em locais abastecidos pela Estação de Tratamento de Caçaroca, localizada em Cariacica. Moradores relatam que recebem frequentemente uma água amarelada, com cor de barro, em casa.

A própria Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) afirma que essa água "barrenta" não é apropriada para o consumo, como admitiu o diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues, embora ele diga que não seja 'prejudicial à saúde'. O problema, segundo Rodrigues, se deve a uma tubulação antiga que está soltando ferro solúvel na água. A explicação é que, com o aumento da demanda nos dias mais quentes, a água bate na tubulação, que desprende a substância.

Moradores de pelo menos quatro bairros enviaram relatos de água com a coloração, no mínimo, estranha: Riviera da Barra, Interlagos, Ponta da Fruta, em Vila Velha, e Vista Linda, em Cariacica. Alguns gravaram vídeos (veja abaixo) que comprovam a qualidade suspeita da água.

E muitos falam que não é um problema recente e acontece em vários dias do mês há pelo menos um ano. A dona de casa e moradora de Riviera, Sueli Rocha, mal consegue lavar roupa e precisa comprar água mineral para beber.

"Na hora de lavar a roupa, quando cai a água na máquina, a roupa sai toda suja. A roupa branca não dá para lavar. Para beber e fazer comida, precisamos comprar água. A gente paga pela água duas vezes", afirma a dona de casa, indignada.

Outro morador do bairro, o aposentado Henrique Tadeu, também não está nada satisfeito com o abastecimento. "Você vai tomar banho, a água é amarela mesmo, cor de lama. E aí você tem que esperar horas e até mesmo um dia para voltar ao normal", reclama.

Sueli Rocha, dona de casa e moradora de Riviera, mal consegue lavar roupa por causa da água "barrenta" que sai na torneira Crédito: Caíque Verli

RISCO

E os moradores têm mesmo que se preocupar. O infectologista Crispim Cerutti Júnior alerta que o consumo dessa água pode causar vômito e diarreia. "O ferro, nessas condições, geralmente não é absorvido, ou seja, não entra dentro do corpo das pessoas, mas irrita o tubo digestivo, o que pode levar a pessoa a ter vômito e diarreia", explica o médico.

TROCA DE TUBULAÇÃO

Questionado sobre as denúncias, o diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues, afirma que vai ser preciso trocar o trecho da rede, de 2,5 km, que está soltando o ferro, o que está previsto para ser feito em 2019. Como medida paliativa, a Cesan abriu uma licitação para a compra de um produto químico para limpar a água e essa limpeza deve ocorrer na próxima semana..

"As pessoas que se sentirem com algum prejuízo devem entrar em contato que a Cesan vai analisar caso a caso", orienta ele, sem especificar em qual mês de 2019 vai acontecer troca do trecho.