Quem está com o nome sujo, ou quer quitar alguma dívida com mais de 60 dias de atraso, pode aproveitar até a próxima sexta-feira (6) a realização do terceiro mutirão de negociação de dívidas do ano do Procon Estadual, realizado em Vitória. O evento reúne 12 empresas, como financeiras e empresas de telefonia, energia e água. Os descontos em juros e multas podem chegar a 100%.

A auxiliar de paradesporto, Marlene Martins, de 54 anos, chegou às 4h30 na fila para esperar por uma senha e fez até crochê para passar o tempo. A dívida, segundo ela, passa de R$ 4 mil e aconteceu porque alugou uma casa, mas as contas de água e luz não foram pagas pelo inquilino. “Minha casa estava alugada, aí a pessoa fez 'gato'. Eu quero pagar, mas as condições estão difíceis. Aí eu vim tentar negociar uma entrada e ver se dá para pagar”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Mais de 7 mil são atendidos em mutirão de negociação de dívidas

A auxiliar fiscal Michelle Ribeiro, de 29 anos, tinha uma dívida que passou de R$ 600 para R$ 15 mil em uma financeira. Ela afirmou que um dos motivos foi o desemprego e o pagamento de outras contas essenciais. “Me assustou bastante, de R$ 600 para R$ 15 mil, olha a diferença. Eu acabei ficando desempregada e não paguei, porque ou você paga aluguel ou você paga as dívidas. Deixei prolongar”, explicou.

O parcelamento de dívidas pode chegar a 48 vezes no mutirão. Para participar é necessário levar comprovante de renda e de residência, além de documentos pessoais, como CPF e RG. Apenas o titular da dívida poderá ser atendido.

Marlene aproveitou o tempo fazendo crochê Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

FIM DE ANO

A diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita, alerta para que, mesmo com as oportunidades de parcelamento, o devedor tenha cuidado com as contas de fim de ano. “Nós estamos buscando a recuperação do orçamento doméstico das famílias e não um novo endividamento. Que as pessoas consigam retomar a dignidade financeira, mas não se endividem novamente no Natal. É claro que o comércio precisa estar aquecido, mas pedimos consumo consciente”, ressalta.

O atendimento no mutirão acontece sempre após às 9 horas, mas as senhas são distribuídas no dia anterior, de 14 às 18 horas, no Centro Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória. O mutirão é o último no ano na Grande Vitória, mas outro será realizado entre 20 e 24 de novembro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

EMPRESAS PARTICIPANTES E SENHAS DIÁRIAS

Banestes: 127 senhas comuns e 23 preferenciais

Banco do Brasil: 85 senhas comuns e 15 preferenciais

Caixa Econômica Federal: 68 senhas comuns e 12 preferenciais

Bradesco: 42 senhas comuns e 08 preferenciais

Dacasa: 445 senhas comuns e 80 preferenciais

Avista: 127 senhas comuns e 23 preferenciais

Crefisa: 64 senhas comuns e 11 preferenciais

EDP Espírito Santo: 102 senhas comuns e 18 preferenciais

Cesan: 21 senhas comuns e 04 preferenciais

Claro/NET/Embratel: 38 senhas comuns e 07 preferenciais

Sky: 42 senhas comuns e 08 preferenciais