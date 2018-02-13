Carteira de Identidade Crédito: Divulgação/PMV

O número de documentos perdidos na Casa do Cidadão, em Vitória, subiu neste verão e chegou a quase 7 mil em janeiro de 2018. De dezembro a janeiro, o crescimento foi de 10%.

A carteira de identidade lidera o ranking, com 4700 documentos perdidos. Em seguida, estão o CPF, a carteira de trabalho e a carteira de habilitação. A lista de pessoas com documentos perdidos ganhou mais 657 nomes no último mês.

Your browser does not support the audio element. Mais de 7 mil documentos perdidos estão reunidos em Vitória

A subsecretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Luciana Fiorim, alerta que esse número tende a crescer ainda mais após o carnaval.

"As pessoas estão mais presentes nas ruas, saem com documento muitas vezes de forma vulnerável, no bolso. A gente tem até umas orientações para os foliões, as pessoas que estão na praia, como levar o documento necessário. Não sair com todos os documentos de uma vez. Manter uma cópia autenticada é interessante e, principalmente, portar os documentos de forma segura em bolsa ou bolso com zíper", recomenda.

Quem achou algum documento perdido e quer devolvê-lo, pode procurar a Casa do Cidadão, que funciona em Itararé, de segunda a sexta-feira das 12h até 19h. No site da Prefeitura de Vitória , fica disponível uma lista desses documentos perdidos que é atualizada mensalmente.

Quem deseja recuperar um deles deve apresentar outra identificação. Como muita gente acaba perdendo todos os documentos com foto de uma só vez, a subsecretária explica que eles aceitam a certidão de nascimento ou de casamento na hora da devolução. "Certidões de nascimento e de casamento são coisas que a gente sempre guarda em casa. Então, nós podemos devolver também com esses documentos", afirma.

Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai ou mãe, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco. Além da lista no site, o cidadão pode consultar a lista pessoalmente na sede do órgão ou ligar para o telefone 3382-5515. No último mês, apenas 22 documentos foram entregues.

Ceturb