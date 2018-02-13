O número de documentos perdidos na Casa do Cidadão, em Vitória, subiu neste verão e chegou a quase 7 mil em janeiro de 2018. De dezembro a janeiro, o crescimento foi de 10%.
A carteira de identidade lidera o ranking, com 4700 documentos perdidos. Em seguida, estão o CPF, a carteira de trabalho e a carteira de habilitação. A lista de pessoas com documentos perdidos ganhou mais 657 nomes no último mês.
Mais de 7 mil documentos perdidos estão reunidos em Vitória
A subsecretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Luciana Fiorim, alerta que esse número tende a crescer ainda mais após o carnaval.
"As pessoas estão mais presentes nas ruas, saem com documento muitas vezes de forma vulnerável, no bolso. A gente tem até umas orientações para os foliões, as pessoas que estão na praia, como levar o documento necessário. Não sair com todos os documentos de uma vez. Manter uma cópia autenticada é interessante e, principalmente, portar os documentos de forma segura em bolsa ou bolso com zíper", recomenda.
Quem achou algum documento perdido e quer devolvê-lo, pode procurar a Casa do Cidadão, que funciona em Itararé, de segunda a sexta-feira das 12h até 19h. No site da Prefeitura de Vitória, fica disponível uma lista desses documentos perdidos que é atualizada mensalmente.
Quem deseja recuperar um deles deve apresentar outra identificação. Como muita gente acaba perdendo todos os documentos com foto de uma só vez, a subsecretária explica que eles aceitam a certidão de nascimento ou de casamento na hora da devolução. "Certidões de nascimento e de casamento são coisas que a gente sempre guarda em casa. Então, nós podemos devolver também com esses documentos", afirma.
Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai ou mãe, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco. Além da lista no site, o cidadão pode consultar a lista pessoalmente na sede do órgão ou ligar para o telefone 3382-5515. No último mês, apenas 22 documentos foram entregues.
Ceturb
Para quem perdeu documento em ônibus do sistema Transcol, na seção "Documentos Perdidos", no site da Ceturb, é possível consultar pelo nome para saber se ele foi encontrado. Os documentos ficam na Ceturb, em média, 60 dias. Depois disso, se não forem resgatados, são encaminhados aos órgãos expedidores. Somente neste ano de 2018 foram encontrados 319 documentos, a maioria Carteira de Identidade. 85 deles foram devolvidos.