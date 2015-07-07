O mês de junho registrou aumento de endividados em Vitória. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 63,9% das pessoas consultadas estão com dívidas. Só em junho, 3.333 pessoas entraram no rol dos endividados. O estudo foi realizado pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-ES).

O número que chama a atenção, segundo o vice-presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, é que 14% da população de todo o Estado admite que não tem condições de pagar as dívidas contraídas. Os dividendos analisados na pesquisa calculam todas os débitos que estão em aberto.

Your browser does not support the audio element. Mais de 60% da população de Vitória tem dívidas, mostra pesquisa

“Hoje, em torno de 14% da população do Espírito Santo tem dívidas e informaram que estão impossibilitadas de liquidar os débitos, é o dado que gera mais preocupação", disse à Rádio CBN Vitória.

Para a Fecomércio, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, em maio e junho, impulsionaram o crescimento das dívidas. No entanto, a crise econômica atual também é crucial para o endividamento. Segundo o economista Mário Vasconcellos, o grande vilão das finanças familiares é o cartão de crédito. Num período de crise, o indicado é evitá-lo ao máximo.

“As pessoas se endividam porque confundem o que compram com sua real necessidade. Necessidade é a alimentação, pagar as contas, transporte, matrícula de colégio. Desejos são muitos, mas precisam ser adiados”, disse.

O cartão de crédito (73,8%) segue como a principal causa de endividamento, seguido pelos carnês (20,5%), pelo cheque especial (10,2%), crédito pessoal (9,1%) e financiamento de carro (8,7%).