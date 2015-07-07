O mês de junho registrou aumento de endividados em Vitória. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 63,9% das pessoas consultadas estão com dívidas. Só em junho, 3.333 pessoas entraram no rol dos endividados. O estudo foi realizado pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-ES).
O número que chama a atenção, segundo o vice-presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, é que 14% da população de todo o Estado admite que não tem condições de pagar as dívidas contraídas. Os dividendos analisados na pesquisa calculam todas os débitos que estão em aberto.
Mais de 60% da população de Vitória tem dívidas, mostra pesquisa
“Hoje, em torno de 14% da população do Espírito Santo tem dívidas e informaram que estão impossibilitadas de liquidar os débitos, é o dado que gera mais preocupação", disse à Rádio CBN Vitória.
Para a Fecomércio, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, em maio e junho, impulsionaram o crescimento das dívidas. No entanto, a crise econômica atual também é crucial para o endividamento. Segundo o economista Mário Vasconcellos, o grande vilão das finanças familiares é o cartão de crédito. Num período de crise, o indicado é evitá-lo ao máximo.
“As pessoas se endividam porque confundem o que compram com sua real necessidade. Necessidade é a alimentação, pagar as contas, transporte, matrícula de colégio. Desejos são muitos, mas precisam ser adiados”, disse.
O cartão de crédito (73,8%) segue como a principal causa de endividamento, seguido pelos carnês (20,5%), pelo cheque especial (10,2%), crédito pessoal (9,1%) e financiamento de carro (8,7%).
Apesar do alto índice de endividamento, 60% dos entrevistados alegam não possuir parcelas em atraso. Dos que possuem dívidas em atraso, 50,2% estão inadimplentes há mais de 90 dias e recebem até 10 salários mínimos. Por outro lado, outros 50% recebem mais do que este valor. Ao todo, 43,1% declarou que terão condições de pagar suas dívidas de forma parcial no próximo mês