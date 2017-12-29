Crédito: Divulgação | Sedu

Mais de seis mil alunos deixaram a rede particular de ensino neste ano para estudar nas escolas públicas do estado em 2018. Somente nos dois últimos anos, mais de 13 mil alunos deixaram as escolas particulares e migraram para as escolas estaduais. Até 2015, a média era de 3.500 transferências.

A maioria desses alunos é do ensino médio. O aumento expressivo nos últimos anos, segundo o secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, se deve pela crise econômica e pela qualidade do ensino público.

“Acho que tem duas explicações: a rede está mais atrativa, tem muita migração para a Escola Viva, por exemplo. E também tem a situação das famílias, por causa da crise, muitas famílias que pagam escola para seus filhos optam por uma escola pública que não tem custo e com isso é possível ajustar melhor a renda”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Mais de 6 mil alunos trocaram as escolas particulares pelas públicas

Também é grande o número de alunos que deixam a rede municipal. Para o ano letivo de 2018, a Sedu recebeu 250.125 pedidos de matrícula. Desse total, 173.034 representam as rematrículas; 16.280 são transferências entre as escolas da rede estadual e 60.811 são de alunos de outras escolas. Das 60 mil novas matrículas, 36.965 são de alunos vindos da rede municipal; 6.464 da rede privada e 134 de institutos federais.

As escolas mais requisitadas da Grande Vitória foram: Prof. Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, Escola Viva Joaquim Beato, na Serra, Escola Viva Assisolina Assis de Andrade, Vila Velha, Hunney Everest Piovesan, Cariacica, e Escola Viva José Leão Nunes, também em Cariacica, que inicia as atividades em tempo integral em 2018.