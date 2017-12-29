Mais de seis mil alunos deixaram a rede particular de ensino neste ano para estudar nas escolas públicas do estado em 2018. Somente nos dois últimos anos, mais de 13 mil alunos deixaram as escolas particulares e migraram para as escolas estaduais. Até 2015, a média era de 3.500 transferências.
A maioria desses alunos é do ensino médio. O aumento expressivo nos últimos anos, segundo o secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, se deve pela crise econômica e pela qualidade do ensino público.
“Acho que tem duas explicações: a rede está mais atrativa, tem muita migração para a Escola Viva, por exemplo. E também tem a situação das famílias, por causa da crise, muitas famílias que pagam escola para seus filhos optam por uma escola pública que não tem custo e com isso é possível ajustar melhor a renda”, afirmou.
Mais de 6 mil alunos trocaram as escolas particulares pelas públicas
Também é grande o número de alunos que deixam a rede municipal. Para o ano letivo de 2018, a Sedu recebeu 250.125 pedidos de matrícula. Desse total, 173.034 representam as rematrículas; 16.280 são transferências entre as escolas da rede estadual e 60.811 são de alunos de outras escolas. Das 60 mil novas matrículas, 36.965 são de alunos vindos da rede municipal; 6.464 da rede privada e 134 de institutos federais.
As escolas mais requisitadas da Grande Vitória foram: Prof. Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, Escola Viva Joaquim Beato, na Serra, Escola Viva Assisolina Assis de Andrade, Vila Velha, Hunney Everest Piovesan, Cariacica, e Escola Viva José Leão Nunes, também em Cariacica, que inicia as atividades em tempo integral em 2018.
As aulas na rede estadual começam no dia 05 de fevereiro. No dia 12 de janeiro, a Sedu vai divulgar o resultado dos pedidos de matrículas, com o nome da escola onde o aluno vai estudar. No momento da matrícula, havia a opção de três escolas, caso não haja mais vaga na escola definida como 1ª opção, o aluno será matriculado na unidade de ensino informada como 2ª opção.