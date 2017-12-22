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Mais de 500 mil devem usar o aeroporto de Vitória neste verão

Da semana passada até fevereiro do ano que vem, mais de 570 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Vitória, segundo estimativa da Infraero

Publicado em 22 de Dezembro de 2017 às 15:27

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 dez 2017 às 15:27
A estudante de publicidade Natália Souza no aeroporto de Vitória Crédito: Caíque Verli
O Aeroporto de Vitória ficou movimentado nesta sexta-feira, último dia útil antes do Natal. Muitas pessoas viajaram para curtir as festas de fim de ano com família e amigos.
E isso não é exclusividade das festas de fim de ano, deve ser assim durante todo o verão. Da semana passada até fevereiro do ano que vem, mais de 570 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Vitória, segundo estimativa da Infraero. Esse número é 12,5% superior ao movimento do ano passado.
6778 - Caique Verli - Mais de meio milhão devem usar o aeroporto de Vitória neste verão - 1.45s - 22-12-17
Tem gente que vai aproveitar a folga no feriadão para ver a família que mora longe, bem longe. É o caso do auxiliar técnico Elton Aguiar, que foi para Rondônia passar o Natal com a mãe que não vê há 3 anos."Vou viajar para Porto Velho, Rondônia, para ver curtir com a mãezinha, com meus irmãos. Curtir a família. Fico muito tempo fora. Já tinha três anos que não ia lá e agora vou compartilhar dessa alegria", comemora
Para a estudante de publicidade Natália Souza, que embarcou para o Rio de Janeiro, ficar com a família no Natal é um alívio depois de um ano de muito estudo e trabalho.
"Esse espírito natalino eu gosto muito. É reconfortante passar o Natal com a família, com os amigos, com quem a gente gosta de verdade. É muito legal", comenta.
A novela das obras no aeroporto ainda não terminou. O novo terminal de passageiros só entra em operação no próximo ano.
A Infraero diz que conta com um plano de ações e que as medidas começaram em novembro, quando as atividades de manutenção preventiva priorizaram equipamentos como esteiras de embarque e desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, entre outros.

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