Mais de 500 mil devem usar o aeroporto de Vitória neste verão

A estudante de publicidade Natália Souza no aeroporto de Vitória Crédito: Caíque Verli

O Aeroporto de Vitória ficou movimentado nesta sexta-feira, último dia útil antes do Natal. Muitas pessoas viajaram para curtir as festas de fim de ano com família e amigos.

E isso não é exclusividade das festas de fim de ano, deve ser assim durante todo o verão. Da semana passada até fevereiro do ano que vem, mais de 570 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Vitória, segundo estimativa da Infraero. Esse número é 12,5% superior ao movimento do ano passado.

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Tem gente que vai aproveitar a folga no feriadão para ver a família que mora longe, bem longe. É o caso do auxiliar técnico Elton Aguiar, que foi para Rondônia passar o Natal com a mãe que não vê há 3 anos."Vou viajar para Porto Velho, Rondônia, para ver curtir com a mãezinha, com meus irmãos. Curtir a família. Fico muito tempo fora. Já tinha três anos que não ia lá e agora vou compartilhar dessa alegria", comemora

Para a estudante de publicidade Natália Souza, que embarcou para o Rio de Janeiro, ficar com a família no Natal é um alívio depois de um ano de muito estudo e trabalho.

"Esse espírito natalino eu gosto muito. É reconfortante passar o Natal com a família, com os amigos, com quem a gente gosta de verdade. É muito legal", comenta.

A novela das obras no aeroporto ainda não terminou. O novo terminal de passageiros só entra em operação no próximo ano.