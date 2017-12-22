Mais de 500 mil devem usar o aeroporto de Vitória neste verão

O Aeroporto de Vitória ficou movimentado nesta sexta-feira, último dia útil antes do Natal. Muitas pessoas viajaram para curtir as festas de fim de ano com família e amigos.
E isso não é exclusividade das festas de fim de ano, deve ser assim durante todo o verão. Da semana passada até fevereiro do ano que vem, mais de 570 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Vitória, segundo estimativa da Infraero. Esse número é 12,5% superior ao movimento do ano passado.
6778 - Caique Verli - Mais de meio milhão devem usar o aeroporto de Vitória neste verão - 1.45s - 22-12-17
Tem gente que vai aproveitar a folga no feriadão para ver a família que mora longe, bem longe. É o caso do auxiliar técnico Elton Aguiar, que foi para Rondônia passar o Natal com a mãe que não vê há 3 anos."Vou viajar para Porto Velho, Rondônia, para ver curtir com a mãezinha, com meus irmãos. Curtir a família. Fico muito tempo fora. Já tinha três anos que não ia lá e agora vou compartilhar dessa alegria", comemora
Para a estudante de publicidade Natália Souza, que embarcou para o Rio de Janeiro, ficar com a família no Natal é um alívio depois de um ano de muito estudo e trabalho.
"Esse espírito natalino eu gosto muito. É reconfortante passar o Natal com a família, com os amigos, com quem a gente gosta de verdade. É muito legal", comenta.
A novela das obras no aeroporto ainda não terminou. O novo terminal de passageiros só entra em operação no próximo ano.
A Infraero diz que conta com um plano de ações e que as medidas começaram em novembro, quando as atividades de manutenção preventiva priorizaram equipamentos como esteiras de embarque e desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, entre outros.