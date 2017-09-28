A revisão biométrica obrigatória começou em quatro municípios no interior do Estado. No total, 52 mil eleitores precisam estar em dia com o documento para poderem votar nas eleições de outubro de 2018, que serão realizadas nos municípios de Ibatiba, Presidente Kennedy, São José do Calçado e Anchieta.

O cadastramento já estava em vigor, mas sem o caráter obrigatório, desde abril deste ano. Os prazos, nesses municípios, variam entre o fim de novembro e o início do mês de janeiro, conforme o planejamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Your browser does not support the audio element. Mais de 50 mil farão biometria no interior para as eleições 2018

Sem o cadastramento obrigatório, os eleitores terão os títulos cancelados. A assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral, Jaqueline Nunes alerta que o cancelamento do título reflete em vários problemas.

"Aqueles eleitores que têm o título cancelado ficam impossibilitados de tirarem passaporte. Pelo o que percebemos esse é o principal problema. Temos outras consequências como as impossibilidades de tirar um diploma em universidade pública e obter empréstimo bancário em um banco público", exemplifica.

Até o momento, pouco mais de nove mil eleitores já fizeram a biometria nesses municípios. Em Vila Velha, o procedimento também é realizado desde o final de junho. 115 mil pessoas já passaram pela central montada no Shopping Boulevard, mas ainda faltam 200 mil eleitores.

Segundo o TRE-ES, o tempo de espera é em média de 20 minutos, mas pode aumentar, caso o eleitor deixe a biometria para o final. O prazo em Vila Velha é 19 de janeiro.

O comerciante Carlos Heliomar Lorencini, de 51 anos, não demorou dez minutos para fazer a revisão biométrica nesta quinta-feira (28). “Vim adiantar porque no final do ano tumultua mais. Revisão é bom por causa da garantia do voto”, pondera.

A analista de sistemas Thanini Guedes, de 35 anos, demorou mais que a média: 25 minutos. O motivo foi a dificuldade de encontrar as digitais. "Eles fazem a biometria dos dez dedos. E como eu não tenho foi bem difícil. Só conseguiram do meu polegar direito”, relata.

O procedimento é gratuito. É necessário levar o comprovante de residência e um documento com foto. Na Serra e em Cariacica a revisão biométrica já acontece, mas não é obrigatória.

MUNICÍPIOS COM BIOMETRIA

- Anchieta: de 25 de setembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018

- Ibatiba: de 25 de setembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018

- Presidente Kennedy: de 25 de setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017

- São José do Calçado: de 25 de setembro a 30 de novembro de 2017