Mais de 50% dos estabelecimentos de saúde não têm aparelho de pressão

Pressão arterial Crédito: Pixabay

Uma fiscalização feita pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) revelou que 54% dos estabelecimentos públicos de saúde do Espírito Santo visitados pelo órgão não têm aparelho para medir a pressão arterial.

Foram 306 pontos fiscalizados entre janeiro de 2014 e junho de 2018, que inclui ambulatórios, centros de saúde e as unidades básicas de saúde. Do total, 85% estão localizados no interior do Estado. São estabelecimentos administrados pelo Governo Federal, pelo Governo Estadual e pelas prefeituras.

Your browser does not support the audio element. Mais da metade dos estabelecimentos de saúde não têm aparelho de pressão

Até mesmo itens básicos de higiene estão em falta. Em 12% desses pontos, o paciente não vai encontrar toalhas de papel. Essa é a mesma porcentagem de estabelecimentos que não têm sabonete líquido para higiene. Treze unidades fiscalizadas não tinham pia ou lavabo nas visitas de fiscalização.

Outro aparelho que inexiste em muitas unidades é o negatoscópio, usado para fazer a leitura de exames de raio x. Quase 80 unidades não possuem o instrumento. Dez estabelecimentos não tinham termômetro.

Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Carlos Magno Pretti Dalapicola, os dados indicam que muitas unidades não têm condições básicas para funcionar.

"As unidades têm dificuldades básicas de atendimento. Nós já encaminhamos para as autoridades competentes e para o ministério público essa deficiência. A gente entende a situação dos municípios, mas é um problema grave. Algumas situações são evidentes. Faltam estetoscópios, faltam termômetros. Ou seja, o médico não tem condições de fazer atendimento", lamenta Carlos Magno.

Conselheiro federal pelo Espírito Santo, o médico Celso Murad defende que o Poder Público precisa priorizar o atendimento básico de saúde, atuando principalmente na prevenção de doenças e nas unidades básicas.

"É um problema quase que de gestão. O Estado gasta pouco e gasta mal. Nós não temos uma prioridade na aplicação de recursos da saúde", opina.

O secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, diz que o governo estadual investiu 18,75% da receita corrente líquida, mais do que determina a lei. Para ele, o que está faltando é um subfinanciamento federal.

"Nós temos um Fundo Estadual de Saúde que investe, que financia as ações de financiamento de saúde no Estado. Em 2017, 76% desse fundo foi financiado com recursos próprios do Estado e 24% do Governo Federal", reclama ele.