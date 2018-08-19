Mais de 49 mil crianças foram imunizadas no Dia D de vacinação

Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite será realizada de 31 de agosto Crédito: Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil

Durante o Dia D de vacinação contra o sarampo e a poliomielite realizado neste sábado (18) em todo o país, 49.282 mil crianças com idade entre 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) foram imunizadas no Espírito Santo.

Desde o início da campanha, foram aplicadas 119.282 doses da vacina contra a poliomielite, o que representa 59,10% de cobertura vacinal e 118.657 doses da vacina contra o sarampo, o que representa 58,79% de cobertura vacinal. Com esse percentual, o Estado é o 3º no Brasil em vacinação contra o sarampo e a poliomielite.

No Espírito Santo, o público-alvo é de 201.833 crianças, e a meta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é imunizar pelo menos 95% desse total. A campanha de vacinação continua e quem ainda não conseguiu levar os filhos para serem imunizados terá até o dia 31 de agosto.

Neste ano, a vacinação está sendo feita de forma indiscriminada, ou seja, mesmo as crianças que já estejam com esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber as doses de reforço. É fundamental que os pais apresentem o cartão de vacina para que o histórico de vacinação da criança seja verificado. Caso esse documento tenha sido perdido, a criança deve ser levada para ser imunizada com a certidão de nascimento.

Não há registro de casos de poliomielite no Estado. A poliomielite está erradicada no Brasil desde 1990, mas existem casos em países como África e Ásia, por isso, é fundamental manter alta a cobertura vacinal para evitar o retorno da doença no país. Quanto ao sarampo, não há casos autóctones (de transmissão dentro do território) da doença no Espírito Santo desde o ano 2000.

O sarampo pode acometer qualquer faixa etária, mas os surtos que acontecem no Norte do Brasil têm atingido principalmente crianças menores de 5 anos. Por ser o grupo que mais registra casos, a coordenadora Estadual de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo ressalta a importância de manter a vacinação em dia para a prevenção de doenças, mesmo aquelas que foram eliminadas no Espírito Santo ou no Brasil.

Poliomielite

Para prevenir a poliomielite, as crianças devem ser vacinadas aos dois, quatro e seis meses com a vacina injetável (VIP) e depois aos 15 meses e 4 anos de idade com a vacina oral (VOP). A poliomielite está erradicada no Brasil desde 1990, mas existem casos em países da África e Ásia, por isso, é fundamental manter alta a cobertura vacinal para evitar o retorno da doença ao país.

Sarampo?

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, por tosse e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade da doença, particularmente em crianças desnutridas e imunocomprometidas.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação do vírus foram identificados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro.

Sintomas

Febre alta, acima de 38,5°C; dor de cabeça; manchas vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas, e, em seguida, se espalham pelo corpo; tosse; coriza; conjuntivite; manchas brancas que aparecem na mucosa bucal conhecida como sinal de koplik, que antecede de 1 a 2 dias antes do aparecimento das manchas vermelhas.

Transmissão

A transmissão ocorre de quatro a seis dias antes e até quatro dias após o aparecimento da erupção da pele (exantema). O período de maior transmissibilidade ocorre dois dias antes e dois dias após o início do exantema. O vírus vacinal não é transmissível.

Prevenção

A vacinação contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença.