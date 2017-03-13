Mais de 43 mil capixabas podem ter o título de eleitor cancelado

Mais de 43 mil eleitores de todo Espírito Santo podem ter o título de eleitor cancelado, pois não votaram nas três últimas eleições e não justificaram a ausência. Para evitar que o título seja cancelado, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral até o dia 2 de maio para regularizar a situação.

Quem tem o título de eleitor cancelado não pode tirar passaporte, carteira de identidade ou qualquer outro documento que necessite da certidão de quitação eleitoral. A pessoa também não pode tomar posse em cargo público, pegar empréstimo em instituição mantida pelo governo e fazer matrícula em escolas públicas.

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De acordo com a assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-ES, Jaqueline Nunes, o comparecimento do eleitor até o dia 2 de maio evita o cancelamento do documento, mas não cancela as multas.

“Se ele não votou em três pleitos e nem justificou, ele já está devendo cada um desses três. É importante o eleitor ter a noção que cada turno é considerado uma eleição. Se ele não votou nos dois turno de 2014 e um turno em 2016, ele já está em débito por três eleições consecutivas”, explicou.