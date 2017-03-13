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Mais de 43 mil capixabas podem ter o título de eleitor cancelado

Lista das pessoas que podem ter o título cancelado está disponível no site do TRE-ES. Quem tem o título de eleitor cancelado não pode tirar passaporte, carteira de identidade ou qualquer outro documento que necessite da certidão de quitação eleitoral

Publicado em 13 de Março de 2017 às 20:05

Publicado em 

13 mar 2017 às 20:05
Mais de 43 mil eleitores de todo Espírito Santo podem ter o título de eleitor cancelado, pois não votaram nas três últimas eleições e não justificaram a ausência. Para evitar que o título seja cancelado, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral até o dia 2 de maio para regularizar a situação.
Quem tem o título de eleitor cancelado não pode tirar passaporte, carteira de identidade ou qualquer outro documento que necessite da certidão de quitação eleitoral. A pessoa também não pode tomar posse em cargo público, pegar empréstimo em instituição mantida pelo governo e fazer matrícula em escolas públicas.
Mais de 43 mil capixabas podem ter o título de eleitor cancelado
De acordo com a assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-ES, Jaqueline Nunes, o comparecimento do eleitor até o dia 2 de maio evita o cancelamento do documento, mas não cancela as multas.
“Se ele não votou em três pleitos e nem justificou, ele já está devendo cada um desses três. É importante o eleitor ter a noção que cada turno é considerado uma eleição. Se ele não votou nos dois turno de 2014 e um turno em 2016, ele já está em débito por três eleições consecutivas”, explicou.
A lista das 43.980 pessoas que podem ter o título cancelado está disponível no site do TRE-ES. A multa para quem deixa de votar é de R$ 3,50 por eleição. No site do órgão o eleitor também pode imprimir a guia de recolhimento da multa.

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