Mais de 420 doações extrapolaram o limite permitido de valores nas eleições

Nas eleições do ano passado, 423 doações a candidatos no Estado extrapolaram o limite legal dos valores repassados. O Ministério Público do Estado, por meio do Centro de Apoio Eleitoral (Cael), ajuizou ações eleitorais contra os autores destas doações. Do total delas, 328 foram feitas por pessoas físicas e 95 por empresas. Os doadores agora serão julgados pela Justiça Eleitoral e podem pagar multas e se tornarem inelegíveis.

Os limites para as doações de pessoas físicas são 10% dos rendimentos brutos declarados no Imposto de Renda do ano anterior à eleição. Para pessoas jurídicas, o limite é de 2% do faturamento bruto. A doação de bens móveis e imóveis não poderia superar R$ 50 mil.

Your browser does not support the audio element. Mais de 420 doações extrapolaram o limite permitido de valores aos candidatos

Logo, o público que consulta as doações de cada candidato no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não tem conhecimento do quanto aquele valor representa nos rendimentos do doador. Os dados são sigilosos e de conhecimento da Receita Federal e, portanto, o valor que extrapolou os limites no Estado não foi informado.

De acordo com o promotor Francisco Martinez, dirigente do Cael, doações acima do limite são maléficas ao processo eleitoral, já que criam disparidade entre os candidatos.

“As doações em excesso interferem na campanha porque criam uma desigualdade econômica entre os candidatos. Existe um entendimento bem consolidado através de estudos que o peso econômico de uma campanha interfere nas chances de um candidato se eleger. É necessário preservar a igualdade entre os candidatos e há a necessidade de preservar a menor interferência do poder econômico nas eleições”, explicou.