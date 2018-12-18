Brinquedos apreendidos pelo Ipem Crédito: Divulgação/ Ipem

Mais de 460 brinquedos irregulares foram apreendidos no comércio do Espírito Santo em uma operação do Instituto de Pesos e Medidas que fiscaliza a venda desses produtos no Natal.

São bonecas, jogos, carrinhos, brinquedos de tudo que é tipo que não possuem o selo do Inmetro e que podem oferecer riscos para as crianças por não terem sido testados.

A fiscalização é chamada de Operação Papai Noel, começou no dia 10 de dezembro e identificou 465 brinquedos irregulares em lojas do comércio informal e também do formal.

Os estabelecimentos com irregularidades podem receber uma multa que varia de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

Marcelo Ladeia, que é diretor técnico do Ipem-ES, destaca que o selo é uma garantia de segurança para a criança. "Ele garante ao consumidor que aquele brinquedo passou por teste. Um exemplo: quando eu tenho selo do Inmetro ele garante que a tinta daquele produto não contém metais pesados. Garante também que um brinquedo para uma criança de até 3 anos não possui pequenas peças, perfurantes ou cortantes que possam causar um acidente de consumo."

Your browser does not support the audio element. Mais de 400 brinquedos apreendidos no ES sem o selo do Inmetro

O detalhe do selo, muitas vezes, acaba passando despercebido na hora das compras. A manicure Marilda Marques revela que não fica atenta a isso: "Não, não olho. É importante, mas esqueço e não olho não".

Já o promotor de vendas Fernando da Silva não leva o brinquedo para casa sem conferir o selo do Inmetro. Ele diz que tem muito medo de acidentes. "Em questão de brinquedos, tem que ficar atento para ver se tem pedaços pequenos para a criança engolir, olhar sempre a certificação do Inmetro já que tem muito brinquedo que solta tinta e vários outros detalhes que a gente presta atenção", comenta.

O promotor de vendas Fernando da Silva não leva o brinquedo para casa sem conferir o selo do Inmetro. Crédito: Caíque Verli