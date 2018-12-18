Mais de 460 brinquedos irregulares foram apreendidos no comércio do Espírito Santo em uma operação do Instituto de Pesos e Medidas que fiscaliza a venda desses produtos no Natal.
São bonecas, jogos, carrinhos, brinquedos de tudo que é tipo que não possuem o selo do Inmetro e que podem oferecer riscos para as crianças por não terem sido testados.
A fiscalização é chamada de Operação Papai Noel, começou no dia 10 de dezembro e identificou 465 brinquedos irregulares em lojas do comércio informal e também do formal.
Os estabelecimentos com irregularidades podem receber uma multa que varia de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.
Marcelo Ladeia, que é diretor técnico do Ipem-ES, destaca que o selo é uma garantia de segurança para a criança. "Ele garante ao consumidor que aquele brinquedo passou por teste. Um exemplo: quando eu tenho selo do Inmetro ele garante que a tinta daquele produto não contém metais pesados. Garante também que um brinquedo para uma criança de até 3 anos não possui pequenas peças, perfurantes ou cortantes que possam causar um acidente de consumo."
Mais de 400 brinquedos apreendidos no ES sem o selo do Inmetro
O detalhe do selo, muitas vezes, acaba passando despercebido na hora das compras. A manicure Marilda Marques revela que não fica atenta a isso: "Não, não olho. É importante, mas esqueço e não olho não".
Já o promotor de vendas Fernando da Silva não leva o brinquedo para casa sem conferir o selo do Inmetro. Ele diz que tem muito medo de acidentes. "Em questão de brinquedos, tem que ficar atento para ver se tem pedaços pequenos para a criança engolir, olhar sempre a certificação do Inmetro já que tem muito brinquedo que solta tinta e vários outros detalhes que a gente presta atenção", comenta.
A Operação Papai Noel vai até a próxima sexta-feira (21). O Ipem também recebe denúncias de clientes através do telefone 0800 039 1112 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h) ou pelo e-mail [email protected] .