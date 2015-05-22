Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SAÍDA TEMPORÁRIA

Mais de 40 presos estão foragidos após o Dia das Mães no Espírito Santo

Para a Justiça estes detentos beneficiados pela saída temporária, para ficar um período com a família, devem ser presos, novamente, em regime fechado

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 23:42

Publicado em 

21 mai 2015 às 23:42
Quarenta e dois presos estão à solta após terem saído da prisão para passar o Dia das Mães com a família. Pelo benefício, estes detentos deveriam ter passado sete dias em casa com os familiares, do dia 6 ao dia 13 de maio. A titular da vara de Execuções Penais de Vila Velha, juíza Paula Cheim Jorge, destaca que estes detentos já são considerados foragidos. “Esses que não voltam, dão um atestado de que não estão aptos a viver em sociedade. Suas penas são regredidas cautelarmente para o regime fechado. Eles são tidos como foragidos da Justiça. Neste caso são decretadas as prisões imediatas deles, por meio de mandados. Uma vez pegos, os detentos são levados para o regime prisional fechado e eles perdem todos os benefícios, que terão que ser novamente adquiridos”, explicou à Rádio CBN Vitória.
Mais de 40 presso estão foragidos após o Dia das Mães no Espírito Santo
Segundo a magistrada, a saída temporária é um benefício que pode ser concedido somente aos presos do regime semiaberto, que tenham cumprido um sexto da pena, conduta exemplar na prisão e que não estejam respondendo a nenhum procedimento administrativo. Este tipo de preso também precisa comprovar em qual residência ficará no período da saída.
De acordo com a lei de execução penal, os detentos podem ter até cinco saídas por ano, durante sete dias, num intervalo de 45 dias entre cada uma. Durante a saída, eles não podem cometer crimes, frequentar bares, bailes e festas e devem permanecer em casa durante à noite.
“A importância é que ele comece a se ressocializar, se adaptar novamente à sociedade, se preparar para uma reinserção e para o próprio convívio. É uma espécie de treinamento, já que o preso foi excluído da sociedade porque ele praticou um crime. Trata-se de um processo para que ele possa retornar aos poucos”, disse a Paula Cheim.
O presos que não retornaram à cadeia, após o Dia das Mães, representam 3,2% dos 1.319 detentos que receberam o benefício da saída temporária. Na avaliação da juíza, o índice de evasão é considerado baixo, e não é alarmante. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o índice é próximo ao que foi registrado em saídas temporárias anteriores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados