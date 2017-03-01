Mais de 40 mil são vacinados contra febre amarela

Mais de 40 mil pessoas foram vacinadas contra a febre amarela na Grande Vitória somente nesta quarta-feira (1º). A confirmação de que macacos encontrados mortos em Vitória, Serra e Cariacica estavam com febre amarela fez a população correr para os postos de vacinação. Em todos os municípios, longas filas se formaram nos locais onde as doses estavam sendo disponibilizadas.

Em Vitória, 17.580 pessoas foram imunizadas nesta quarta. Foram 3.640 vacinas aplicadas na Escola Maria José Costa Moraes (São Pedro), 3.200 na Escola Elzira Vivacqua (Jardim Camburi), 6.100 doses no Álvares Cabral, 3.540 na Igreja Batista de Jardim da Penha e 1.100 no Hospital da Polícia Militar (HPM).

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Em Cariacica 1.620 pessoas se vacinaram contra a febre amarela nesta quarta. Na Serra, a prefeitura imunizou 16.100 pessoas e em Vila Velha foram 4.075 atendimentos. Em Viana foram 1.125 atendimentos, totalizando 40.500 pessoas vacinadas somente nesta quarta na Grande Vitória.

Quinta e sexta

Nesta quinta-feira (2), a vacinação será retomada nas unidades de saúde de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Na Serra, nesta quinta, a vacinação será oferecida nas unidades de Boa Vista, Feu Rosa, Serra Dourada, Jacaraípe, Serra Sede e Novo Horizonte. Na sexta-feira (3) a vacinação será retomadas em todas as 33 unidades de saúde do município.