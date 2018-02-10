Vinde e Vede 2018 Crédito: Vinícius Lodi

Muita gente vai pra folia, mas há quem também procure passar estes próximos quatro dias espiritualizado. Começou neste sábado (10) e vai até a terça-feira (13), o tradicional Vinde Vede, o segundo maior evento católico do Espírito Santo, atrás apenas da Festa da Penha, que chega a sua 25ª edição neste ano.

Your browser does not support the audio element. Mais de 40 mil pessoas são esperadas no Vinde e Vede 2018

O tema do encontro em 2018 é “Retornai ao primeiro amor”, inspirado no livro do Apocalipse. Estão previstas missas, shows, e claro, muita oração e adoração. A expectativa é que durante os quatro dias de carnaval católico, cerca de 40 mil pessoas passem pelo local. O evento é também um ponto de encontro para muitos jovens católicos que vão em grupos de amigos e em família. A promessa é de muita animação.

O estudante Carlos Gabriel Malacarne, 20 anos, participa do Vinde Vede desde quando ainda era um bebê e tem participado em todos os anos desde 2011, apesar da mãe não poder mais acompanhá-lo devido um problema no joelho.

“É uma emoção muito grande. Todo ano o Vinde Vede tem um toque mais especial. A primeira vez que eu vim eu era muito pequeno. Há uns sete anos que eu passei a acompanhar mais e é muito gratificante. Sempre fica a expectativa para o próximo ano”, disse Malacarne.

Cleiton Monteiro Rodrigues, 17, está em sua quinta vez. Ele conta que aprende muito quando está reunido a outros jovens e que se sente renovado a cada ano.

“Na hora do louvor em que pedem para abraçar o irmão que está ao lado, ninguém tem vergonha. Dá para ver a união que os jovens tem. Dá para ver que não precisa estar embriagado, ou sob o uso de drogas