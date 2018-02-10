Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Carnaval Católico

Mais de 40 mil pessoas são esperadas no Vinde e Vede 2018

O tema do encontro em 2018 é "Retornai ao primeiro amor", inspirado no livro do Apocalipse

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 13:23

Publicado em 

10 fev 2018 às 13:23
Vinde e Vede 2018 Crédito: Vinícius Lodi
Muita gente vai pra folia, mas há quem também procure passar estes próximos quatro dias espiritualizado. Começou neste sábado (10) e vai até a terça-feira (13), o tradicional Vinde Vede, o segundo maior evento católico do Espírito Santo, atrás apenas da Festa da Penha, que chega a sua 25ª edição neste ano.
Mais de 40 mil pessoas são esperadas no Vinde e Vede 2018
O tema do encontro em 2018 é “Retornai ao primeiro amor”, inspirado no livro do Apocalipse. Estão previstas missas, shows, e claro, muita oração e adoração. A expectativa é que durante os quatro dias de carnaval católico, cerca de 40 mil pessoas passem pelo local. O evento é também um ponto de encontro para muitos jovens católicos que vão em grupos de amigos e em família. A promessa é de muita animação.
O estudante Carlos Gabriel Malacarne, 20 anos, participa do Vinde Vede desde quando ainda era um bebê e tem participado em todos os anos desde 2011, apesar da mãe não poder mais acompanhá-lo devido um problema no joelho.
“É uma emoção muito grande. Todo ano o Vinde Vede tem um toque mais especial. A primeira vez que eu vim eu era muito pequeno. Há uns sete anos que eu passei a acompanhar mais e é muito gratificante. Sempre fica a expectativa para o próximo ano”, disse Malacarne.
Cleiton Monteiro Rodrigues, 17, está em sua quinta vez. Ele conta que aprende muito quando está reunido a outros jovens e que se sente renovado a cada ano.
“Na hora do louvor em que pedem para abraçar o irmão que está ao lado, ninguém tem vergonha. Dá para ver a união que os jovens tem. Dá para ver que não precisa estar embriagado, ou sob o uso de drogas
O evento acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra. A programação começa todos os dias às 7h30.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados