A Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont) está aumentando os esforços no combate à corrupção. Atualmente, há 41 investigações em andamento feitas pela pasta. Nesta segunda-feira (13), foram publicadas no Diário Oficial do Estado duas multas para duas empresas que são apontadas como fraudadoras de um processo licitatório.

Nesta segunda, foram publicadas no Diário Oficial do Estado punições para as empresas Apoio Serviços Gerais Ltda e Unir Negócios e Serviços Ltda por fraudarem uma licitação. A Apoio foi multada em R$ 213.228,64 e a Unir terá de pagar multa no valor de R$ 238.908,87.

Your browser does not support the audio element. Mais de 40 investigações tramitam no Estado contra empresas suspeitas de corrupção

De acordo com o secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, foi identificado que as duas empresas têm sócios em comum e fizeram lances em um pregão utilizando o mesmo computador. “Isso é uma fraude ao sigilo das propostas. Isso significa que as duas empresas sabiam qual seria o valor que cada uma delas iria lançar no processo licitatório”, explicou.

As empresas possuem o mesmo telefone e foram procuradas para se posicionarem a respeito das punições publicadas no Diário Oficial nesta segunda. No entanto, as companhias não se manifestaram.

A fraude foi descoberta porque a Secont utiliza um sistema que consegue identificar o número do IP dos computadores de onde as propostas são feitas. Por isso, a secretaria consegue perceber fraudes como a das empresas que foram punidas pelo Estado nesta segunda, como explica Eugênio Ricas.

“À medida em que nós vamos criando e melhorando as expertises, a tendência é que os casos aumentem. Não porque há mais empresas praticando atos de corrupção, mas em razão da melhoria dos processos de investigação da Secont”, frisou o secretário à Rádio CBN.