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Mais de 4 mil pessoas lutam contra o vício em álcool no estado

No dia de Combate ao Alcoolismo, capixabas compartilham suas histórias de luta e superação ao vício

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 14:28

Publicado em 

17 fev 2018 às 14:28
Neste sábado (17) é celebrado o Dia de Combate ao Alcoolismo. No Espírito Santo, cerca de 4 mil pessoas procuram por ajuda em Unidades de Saúde ou no Alcoólicos Anônimos para vencer o vício no álcool, realidade triste e que destrói famílias e histórias em todos os lugares do mundo.  
Mais de 4 mil pessoas lutam contra o vício em álcool no ES
De acordo com Marcos*, coordenador de divulgação do Alcoólicos Anônimos no estado, 220 grupos estão espalhados pelo Espírito Santo. Membro há 30 anos da irmandade, ele afirma que o primeiro passo para a cura é o reconhecimento da doença. Além disso, é fundamental que o alcoólico conte com a ajuda da família, amigos e até mesmo colegas de trabalho. São eles que conseguem reconhecer que alguém tem um problema e precisa de ajuda.
“Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Na realidade, quem reconhece mais são as pessoas ao nosso redor. O alcoólico dificilmente reconhece por seus próprios meios, a não ser quando ele chega ao fundo do poço e de lá não pode mais passar.”
De acordo com Marcos, além da falta da habilidade de controlar a ingestão da bebida, uma importante característica do alcoólico é a mudança de comportamento. “No meu caso, do melhor pai, eu me tornava o pior pai, do melhor funcionário eu me tornava o pior funcionário, e dos melhores amigos eu me tornava um dos piores amigos.”
Maria*, membro do Alcoólicos Anônimos há 27 anos, começou a ingerir álcool aos 14. Dentista, Maria costumava sair do consultório nas tardes de sexta-feira para beber, e só parava na segunda. Seu problema começou a ficar maior quando passou a sofrer de amnésias alcoólicas. Ela contou que bebia e no dia seguinte não se lembrava de seus atos.
Até a relação com o filho pequeno foi negligenciada. Ela pagava para que terceiros tomassem conta do filho. Para ela, a bebida era a prioridade em sua vida. Foi com a ajuda de um cunhado que Maria conheceu o Alcoólicos Anônimos. Na época, era a única mulher do grupo, mas não se sentiu intimidada e continuou a frequentar as reuniões. Hoje, comemora os 27 anos de sobriedade e afirma que reconhecer que tem a doença foi o que a salvou. “É um dia de cada vez e eu mantenho a minha abstinência frequentando as reuniões de Alcoólicos Anônimos.”
Por ser uma entidade que preza pelo anonimato, os Alcoólicos Anônimos não mantém dados precisos de seus frequentadores. Apesar disso, Marcos e outros membros observam que a participação das mulheres ainda é muito baixa, com adesão de 10%. Os homens ainda são maioria esmagadora. “Eu acredito que a mulher, depois que passou a ser mais reconhecida e valorizada, talvez não queira se sentir tão fraca. Muitas vezes acham que admitir é uma fraqueza, mas na realidade é uma vitória. É o passo da fraqueza, mas que te leva à força. Você admitindo, você consegue sair. Foi isso que aconteceu comigo.”
Os Alcoólicos Anônimos funcionam em quase todos os municípios do estado. Para informações sobre atendimento e reuniões, o telefone de contato é o 3223-7268.
*Os nomes verdadeiros foram mantidos em sigilo devido ao anonimato do AA

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