Mais de 4 mil ingressos são vendidos para jogo da Seleção Olímpica

O público capixaba está animado para acompanhar o amistoso da Seleção Brasileira Olímpica contra o Paraguai, na sexta-feira (27), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No primeiro dia de venda, 4.608 ingressos foram vendidos. Segundo a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a carga disponibilizada é de 12 mil bilhetes. Logo, a expectativa é de que os ingressos, vendidos a R$ 40 (inteira), estejam esgotados entre esta quinta (19) e sexta-feira (20).Apesar do Estádio Kleber Andrade ter capacidade para 20 mil espectadores, a federação disponibilizou apenas 12 mil, pois aguarda a liberação dos demais lugares pelo Corpo de Bombeiros. Para não perder a oportunidade de acompanhar a seleção, algumas pessoas foram cedo aos pontos de venda, nesta quinta. O estudante Vinícius Simões garantiu seu ingresso.

Your browser does not support the audio element. Em primeiro dia de venda, mais de 4 mil ingressos são vendidos para o jogo da Seleção Olímpica

“É bom que tenha um evento deste porte no Estado, mesmo que seja da Seleção Sub 23. O povo capixaba gosta de esporte e falta isso, incentivo para alavancar o futebol capixaba de novo”, disse.

O universitário Carlos Malacarni também vai ao jogo. Sua expectativa é ver de perto o futebol do zagueiro capixaba Luan, que atua no Vasco. “Tem o zagueiro Luan jogando, acho que ele pode fazer a diferença, será um jogo legal de se ver”, contou.

Além de Luan, a seleção comandada por Alexandre Gallo tem outros destaques como o atacante Felipe Anderson, da Lazio-ITA, Lucas Silva, meia do Real Madrid-ESP, Rafinha, meia do Barcelona-ESP e Vitinho, atacante do Internacional. Este será o início da preparação da seleção para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. A última vez que a seleção olímpica veio ao Estado foi em 1996 , quando venceu a Polônia, no Engenheiro Araripe.

Com a presença da Seleção Brasileira, o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, acredita que o amistoso pode ajudar a alavancar o futebol capixaba. “A seleção sempre é bem vinda. Movimenta o futebol do Estado, os torcedores, a cadeia produtiva em torno do futebol. É um fator também para que muitos torcedores conheçam o estádio, se familiarizem e passem a frequentá-lo”, explicou.

Este será o primeiro evento do ano no Kleber Andrade, que ainda não foi liberado pelo Governo do Estado para partidas do Campeonato Capixaba devido a ajustes estruturais na praça esportiva. Após o amistoso entre Brasil e Paraguai, a federação vai intensificar o pedido de liberação para a fase final do Capixabão.