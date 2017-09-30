Mais de 4,5 mil passageiros são notificados por fraudes no Transcol

Mais de 4,5 mil passageiros do sistema Transcol foram pegos fraudando gratuidades e benefícios entre agosto de 2016 e julho de 2017. Eles foram flagrados, por meio de um sistema de biometria facial, usando o cartão de quem tem o direito a essas vantagens no transporte coletivo da Grande Vitória.

Ao todo, 4.528 usuários tiveram os cartões bloqueados de forma cautelar. As penalidades podem ser advertência, cancelamento de compra de crédito por dois meses (no caso do cartão escolar), suspensão e cassação do benefício, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).

Your browser does not support the audio element. Mais de 4.500 passageiros são notificados por fraudes no Transcol

Há muitos casos de pessoas que emprestam o cartão para outros usarem, o que configura fraude. Para aqueles que perderam o cartão, o diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar, alerta que é preciso comunicar o sindicato por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor, no telefone 0800 028 1810, para não correr o risco de ter o benefício suspenso.

“Esse cartão vai ser imediatamente bloqueado e terceiros não poderão utilizar. Se a pessoa perdeu e não comunicou, no caso de alguém usar indevidamente, também haverá o bloqueio, porque o usuário também tem a responsabilidade de zelar pelo uso do cartão.”

Baltazar faz um apelo para que os proprietários utilizem com zelo os benefícios e afirma que a utilização dessas vantagens por pessoas que não têm direito pode fazer com que os demais usuários acabem arcando com os custos das fraudes.